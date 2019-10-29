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Фестиваль "Сезон Станиславского" открывается в Москве

Фестиваль откроется выступлением Мастерской Григория Козлова из Санкт-Петербурга, который сыграет пьесу Александра Вампилова "Утиная охота"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Театральный фестиваль "Сезон Станиславского", который предшествует церемонии вручения Международной премии Станиславского, открывается в среду в Москве. Об этом ТАСС сообщила вице-президент Международного фонда К. С. Станиславского Зейнаб Сеид-Заде.

"Как всегда, программа "Сезона Станиславского" носит международный характер: в ней значатся работы и российских, и зарубежных театров. На этот раз в афишу вошли спектакли, созданные в Литве и Италии, а также постановки театров Москвы и Санкт-Петербурга", - сказала собеседница агентства.

Откроется фестиваль выступлением Мастерской Григория Козлова из Санкт-Петербурга, который сыграет пьесу Александра Вампилова "Утиная охота" в постановке своего художественного руководителя. Спектакль будет представлен на сцене Театра на Таганке.

Продолжит "Сезон Станиславского" спектакль "Книга Иова", созданный по мотивам Ветхого Завета литовским режиссером Эймунтасом Някрошюсом (1952-2018). Эту постановку привезет в Москву театр Meno Fortas (Вильнюс), который выступит 7 ноября на сцене МТЮЗ. Показ спектакля организаторы фестиваля посвящают памяти ушедшего в ноябре 2018 года режиссера.

Театр Societas Raffaello Sanzio (Чезена, Италия), который привезет "Лебединую песню D744", выступит в московском Дворце на Яузе 11, 12 и 13 ноября. Этот спектакль по песням Франца Шуберта создал итальянский режиссер Ромео Кастеллуччи в содружестве со шведской оперной певицей Керстин Авемо, французской актрисой Валери Древиль и бельгийским пианистом Аленом Франко.

"Спектакль, по сути, является музыкальным концертом, но внезапно в этом концерте что-то идет не по плану, что-то не так, и эта ошибка, эта случайность являет нам иную природу спектакля. Являет нам нас самих как зрителей. Это, по сути, музыкальная работа о человеческой душе, выраженной в невероятной музыке Шуберта и в каждой песне Шуберта", - сказал режиссер в видеообращении для московского показа.

Московские премьеры

По традиции в программе фестиваля значится ряд громких московских премьер. Так, 7 ноября Российский академический молодежный театр представит спектакль по пьесе Тома Стоппарда "Проблема" в постановке Алексея Бородина. В рамках "Сезона Станиславского" 16 ноября Театр наций покажет постановку "Му-Му" Дмитрия Крымова. Участие в фестивале примет также премьера прошлого сезона Московского художественного театра им. А. П. Чехова - булгаковский "Бег" в постановке Сергея Женовача.

Смотр проводится в Москве с 2004 года при поддержке правительства Москвы и столичного департамента культуры. В этом году он пройдет в 14-й раз. Церемония вручения 24-й Международной премии Станиславского назначена на 25 ноября.

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