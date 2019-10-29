Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в HBO отказались от идеи снимать приквел к "Игре престолов"

Причина этого неизвестна, отмечает Variety
Описание
© Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Телекомпания HBO отказалась от съемок приквела к популярному сериалу "Игра престолов" (Game of Thrones, 2011-2019). Об этом сообщил во вторник журнал Variety со ссылкой на источники.

На эту тему
Полцарства за Железный трон. Сколько стоила "Игра престолов"

По их данным, члены съемочной группы и актеры, задействованные в съемках пилотной серии запланированного ранее проекта, недавно были уведомлены о том, что канал отказался от идеи создания приквела к киносаге. Причина такого решения неизвестна. Как уточняет Variety, в пресс-службе HBO отказались от комментариев по данному вопросу.

В январе телекомпания подтвердила слухи о том, что готовится к созданию приквела к популярному сериалу и даже опубликовала список актеров, которые будут в нем задействованы. В их числе были Джош Уайтхаус, Наоми Уоттс, Наоми Аки, Дениз Гоф, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Шейла Атим, Иванно Джеремайя, Джорджи Хенли, Алекс Шарп, Тоби Регбо и другие.

Режиссером пилотной серии, которая, по данным журнала была снята летом этого года, выступила британка С. Дж. Кларксон. Как сообщалось, в приквеле речь должна была пойти о событиях, "на тысячи лет предшествующих" сюжету "Игры престолов".

Премьера первого сезона "Игры престолов" состоялась 17 апреля 2011 года. Эта киносага является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. По данным СМИ, восьмой, последний сезон обошелся американской телекомпании HBO в сумму свыше $90 млн. Как выяснил журнал Variety. в 2017 году пятеро исполнителей наиболее важных ролей - Питер Динклэйдж, Николай Костер-Вальдау, Лина Хиди, Эмилия Кларк и Кит Харингтон - получали по $500 тыс. за каждую серию.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Фестиваль "Сезон Станиславского" открывается в Москве
Фестиваль откроется выступлением Мастерской Григория Козлова из Санкт-Петербурга, который сыграет пьесу Александра Вампилова "Утиная охота"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС