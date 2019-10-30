В крупном мексиканском городе открылась Неделя культуры России

МЕХИКО, 30 октября. /ТАСС/. Жители города Пуэбла - столицы одноименного штата в центральной части Мексики - получили возможность узнать больше о далекой России. Во вторник вечером на площади Сокало в центре одного из важнейших экономических и политических центров латиноамериканской страны официально был дан старт Неделе российской культуры.

На торжественной церемонии присутствовали руководство города, в том числе глава администрации Клаудия Виванко, представители деловых кругов, преподаватели и студенты. "Связи Мексики и России имеют долгую историю, в декабре 2020 года нашим официальным отношениям исполнится 130 лет", - рассказал на открытии выставки фотографий с видами Москвы и Санкт-Петербурга посол РФ в латиноамериканской стране Виктор Коронелли.

Он отметил, что в настоящее время "для России Мексика - один из самых значимых партнеров в мире, а в Латинской и Центральной Америке она входит в число важнейших". Посол добавил, что идет работа над тем, чтобы в Пуэбле появилось почетное консульство РФ, и выразил надежду на то, что его удастся открыть в будущем году.

"Для меня большая честь открыть Неделю российской культуры в нашем городе, - отметила Виванко в своем выступлении. - Присутствие России в Пуэбле позволяет нам увидеть новые возможности для развития и больше узнавать, особенно в научной, экономической, образовательной и технологической областях". В связи с этим она подчеркнула важность дальнейшего углубления международных связей.

В рамках Недели российской культуры в Пуэбле пройдут кинопоказы, выставки, конференции, презентации книг, а также выступления местных музыкальных и танцевальных коллективов. Мероприятие, организованное при поддержке Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), завершится 1 ноября.