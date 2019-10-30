Умер народный артист Башкирии Рамазан Янбеков

УФА, 30 октября. /ТАСС/. Народный артист Башкирии, певец Рамазан Янбеков умер на 86-м году жизни, сообщила в среду пресс-служба Минкультуры республики.

"Башкирская музыкальная культура понесла тяжелую утрату. На 86-м году жизни скончался народный певец Республики Башкортостан Рамазан Янбеков. Министерство культуры республики выражает искренние соболезнования родным и близким, почитателям таланта одного из самых любимых народом певцов", - говорится в сообщении.

Янбеков родился 15 марта 1934 года в деревне Баишево Баймакского района, являлся солистом хора Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете министров Башкирской АССР. Он также преподавал в Уфимском музыкально-педагогическом училище, более 30 лет проработал солистом-вокалистом Башкирской государственной филармонии.

"Рамазан Янбеков исполнял песни в жанре узун-кюй, обладал красивым голосом своеобразного богатого и мягкого тембра. Наряду с Ишмуллой Дильмухаметовым, Сулейманом Абдуллиным, Мадкурой Ахмадеевой, Гильманом Сафаргалиным и другими он признан одним из ярких представителей башкирской школы народного исполнительства", - добавили в пресс-службе.

Прощание с Янбековым состоится в Башкирской госфилармонии им. Хусаина Ахметова 1 ноября в 08:00 мск.