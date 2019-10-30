На реставрацию памятника Минину и Пожарскому собрали около 16 млн рублей пожертвований

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Около 16 млн рублей собрано на реставрацию памятника Минину и Пожарскому с момента открытия сбора средств в августе 2018 года, вывозить памятник с Красной площади не будут, над ним построят специальный павильон. Об этом сообщила ТАСС в среду заместитель директора Государственного исторического музея (ГИМ) по фондовой работе Марина Чистякова.

Памятник был воздвигнут 200 лет назад на народные средства, поэтому сбор пожертвований на его реставрацию также стал возможностью любому желающему стать сопричастным к сохранению монумента.

"Сбор средств продолжается, на сегодняшний день собрана сумма в районе 16 млн рублей", - сказала собеседница агентства. В музее оценивают полную стоимость реставрации в 46 млн рублей.

Сейчас, по словам Чистяковой, проходит согласование с Министерством культуры РФ, Росгосэкспертизой, подготовка необходимой документации. "Затем нам предстоят конкурсные процедуры. Плюс ко всему надо не забывать, что Красная площадь - режимный объект. Если все у нас складывается и получается, тогда после майских праздников 2020 года мы сможем приступить к тому, чтобы подготовиться к реставрационным работам. Что очень важно, памятник никуда не будет вывозиться - будет построен павильон, в котором будут созданы условия для проведения реставрационных работ", - сказала Чистякова.

В конце марта 2019 года министр культуры РФ, председатель Российского военного-исторического общества Владимир Мединский заявил, что РВИО выделит недостающие средства на реставрацию.

О памятнике

Памятник Минину и Пожарскому - первый скульптурный монумент Москвы, установленный на Красной площади 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году. Памятник создавался на народные пожертвования, и работа над ним продолжалась даже во время Отечественной войны 1812 года.

Скульптурная группа из двух фигур и круглого щита была отлита 5 августа 1816 года в литейной мастерской Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. Скульптуры высотой 4,5 м были выполнены по уникальной для того времени технологии плавки из восковой модели за один прием.

Торжественное открытие памятника состоялось 20 февраля 1818 года при участии императора Александра I и членов императорской семьи. Сначала монумент установили на Красной площади напротив Верхних торговых рядов. В 1931 году памятник, ставший помехой для демонстраций и парадов, передвинули к Покровскому собору (храму Василия Блаженного), где он сейчас и находится.