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В Кисловодске установят памятник первому архитектору города

Планируется установить стилизованные информационные стенды и QR-коды, рассказывающие о проектах зодчего Эммануила Ходжаева, а также включить новый сквер в туристический маршрут

ПЯТИГОРСК, 30 октября. /ТАСС/. Совет по культурному наследию Кисловодска (Ставропольский край) единогласно проголосовал за создание сквера и установку памятника первому архитектору города-курорта Эммануилу Ходжаеву, сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

"Совету по культурному наследию был представлен макет памятника зодчему. Пока работа не завершена, имя автора держится в секрете. Сейчас памятник находится в моделировании", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, члены Совета рекомендовали установить по улице Урицкого (в будущем ее переименуют в улицу архитектора Ходжаева - прим. ТАСС) стилизованные информационные стенды и QR-коды, рассказывающие о проектах зодчего, а также включить новый сквер в туристический маршрут.

"С именем этого человека [Ходжаева] связаны страницы истории, в которых рассказывается о формировании неповторимого архитектурного облика Кисловодска, который мы обязаны беречь и сохранять всеми силами", - приводятся в сообщении слова главы Кисловодска Александра Курбатова.

Пресс-служба сообщает, что в настоящее время на средства, собранные по курортному сбору, проводится реконструкция пешеходной зоны улицы Урицкого и создание в ее верхней части сквера с установкой памятника архитектору Ходжаеву.

Эммануил Ходжаев, окончивший Санкт-Петербургскую академию художеств, переехал на постоянное жительство в Кисловодск летом 1904 года. С этого же временем был назначен первым архитектором города-курорта. В своих работах архитектор преимущественно использовал стиль модерн и мавританский неостиль. К его работам относятся строительство лечебниц, домов, дач, гостиниц, в Кавминводах и на Юге России им осуществлено около 300 проектов.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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