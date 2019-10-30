Эмир Кустурица снял клип для группы The Hatters

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Режиссер Эмир Кустурица снял новый видеоклип для петербургской группы The Hatters на песню "Все сразу". Совместная работа опубликована в среду на YouTube-канале The Hatters, сообщила пресс-служба музыкантов.

"Воплощение настоящего духа Балкан можно увидеть в новом клипе группы The Hatters на песню "Все сразу". Режиссером ролика выступил друг и кумир музыкантов Эмир Кустурица, известный по фильмам "Черная кошка, белый кот", "Жизнь как чудо" и "Время цыган", - сообщили в пресс-службе.

Трехдневные съемки клипа проходили в Болгарии на производственной базе Кустурицы. По сюжету талантливые предприниматели страдают от гнета шайки, предводитель которой по своему произволу решает, какую идею поддержать, а какую - нет, отбирает деньги. Они решают все вместе дать отпор обидчикам.

"Авторы идеи ролика проводят параллель между миром Эмира Кустурицы - гротескным, шумным, карнавальным абсурдом сюжетных коллизий - и миром российского предпринимательства. Главные роли сыграли российские блогеры Евгений Кулик, Илья Варламов, Снежана Самохина, а также сами музыканты The Hatters", - рассказали в команде. В пресс-службе отметили, что презентация видео состоялась накануне больших сольных выступлений The Hatters 7 декабря в Москве и 14 декабря в Санкт-Петербурге.

Эмир Кустурица как актер, автор или соавтор сценария и режиссер принял участие более чем в трех десятках фильмов. Среди созданных им картин - "Время цыган"(1988 год), "Аризонская мечта" (1993 год), "Андеграунд" (1995), "Черная кошка, белый кот" (1998), "Жизнь как чудо" (2004), "По Млечному пути" (2016). Его творчество отмечено наградами крупнейших киносмотров Европы, включая две "Золотые пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля. Кустурица также является лидером рок-группы The No Smoking Orchestra и ежегодно проводит в Сербии фестиваль русской музыки "Кустендорф классик" (ранее - "Большой"), в котором участвуют известные музыканты.

The Hatters ("Шляпники") - группа, основанная в 2016 году в Санкт-Петербурге, играет в стиле джипси-фолк-рок.