Михаил Боярский и Дмитрий Маликов войдут в команды фестиваля "Арт-футбол" в Москве

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Фестиваль "Арт-футбол-Россия 2019", в ходе которого сыграют 16 команд артистов из 12 регионов нашей страны, пройдет 3-4 ноября в манеже "Спартак" в Москве. В матчах примут участие Михаил Боярский, Денис Майданов, Дмитрий Маликов и другие звезды эстрады, спортивные деятели и политики, сообщил в среду журналистам руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

"Нынешний фестиваль мы посвящаем Дню народного единства - он будет проходить 3 и 4 ноября, а также 90-летию со дня рождения вратаря Льва Яшина. Участвуют 16 команд, 12 из которых представляют регионы, в их числе Москва, Калмыкия, Санкт-Петербург, также будет сборная регионов России, сборная диаспор Москвы, сборная мира и особая команда "Черный паук" - так называли Яшина за его необыкновенные способности, это команда участников съемок фильма о Льве Яшине", - сказал Сучков.

Он уточнил, что 3 ноября пройдут предварительные матчи, 4 ноября будет определен победитель и состоится гала-матч. Как отмечается в материалах пресс-службы столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей, в состав футбольных команд войдут артисты Дмитрий Маликов, Денис Майданов, Эдгард Запашный, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и многие другие. Президентом фестиваля "Арт-футбол-Россия 2019" станет Михаил Боярский, он также примет участие в матчах. Футбольное поле будет разбито на четыре части, в центре установят трибуну, что позволит параллельно проводить футбольные матчи и выступления участников турнира.

Гала-матч фестиваля начнется 4 ноября в 15:00, в ходе него сборная политиков и артистов "Росич-Старко" сыграет с командой "Лев Яшин", составленной из знаменитых российских и зарубежных вратарей из разных видов спорта. По словам Сучкова, каждый из вратарей поочередно сыграет в воротах, но они не будут каждый раз переодеваться, отличительным знаком вратарской экипировки станет знаменитая "яшинская кепка", которую при смене они будут передавать друг другу.

После матча в театре "Градский холл" в 19:30 начнется концерт, на котором выступят Михаил Боярский, Александр Маршал, Денис Майданов, Дмитрий Маликов, Влад Топалов и многие другие. Специальными гостями мероприятия станут итальянский певец Томас Грациозо и автор хита Lemon Tree Петер Фройденталер.

Футбольно-музыкальный фестиваль "Арт-футбол-Россия 2019" пройдет в Москве во второй раз.