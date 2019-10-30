Физики выяснили, почему на картинах Поллока нет случайных клякс

ТАСС, 30 октября. Известный американский экспрессионист Джексон Поллок рисовал идеально ровные линии и не оставлял крупных клякс на своих полотнах благодаря тому, что понимал, какие физические законы управляют движением краски, проливаемой на холст. Секреты его творчества были раскрыты физиками в журнале PLoS One.

"Оказалось, что Поллок подсознательно понимал, как возникают зоны так называемой спиральной нестабильности внутри потока краски, и избегал их появления, двигая руку достаточно быстро и удерживая ее на небольшой высоте от холста. Можно сказать, что художники иногда становятся знатоками гидромеханики, даже если они не осознают этого", - рассказал профессор физики из Брауновского университета (США) Роберто Зенит. Его слова приводит пресс-служба вуза.

В последние годы в историю и искусствоведение все больше проникают химия, физика и другие точные науки, позволяющие увидеть внутри артефактов и памятников искусства то, что было потеряно по воле времени или по воле их творцов.

К примеру, недавно британские археологи получили фотографии монет, содержавшихся в запечатанной коробке времен владычества Древнего Рима, не открывая ее, а также прочитали некоторые папирусы из Помпей. Аналогичным образом были найдены тайные портреты на картинах Рембрандта и Эдгара Дега, а также раскрыты секреты химического состава красок британских живописцев XIX века, применявших "нанотехнологии" при их подготовке.

Эти же методы позволяют вычислять возраст картин и находить даже самые изощренные подделки. Так, четыре года назад ученые нашли намеки на то, что полотно "Медумские гуси", одна из самых знаменитых картин Древнего Египта, было подделано итальянским археологом в конце XIX века, а год назад химики показали, что часть свитков Мертвого моря оказалась фальшивкой.

Физика искусства

Зенит и его коллеги открыли еще одну интересную особенность мира искусства, связанную с естественными науками, просматривая видеозаписи, на которых был запечатлен процесс творчества Джексона Поллока, одного из важнейших американских художников середины прошлого века.

Его картины хорошо известны публике благодаря необычному стилю творчества - экспрессионист часто отказывался от использования кистей и предпочитал рисовать напрямую, проливая краску на холст и формируя абстрактные узоры из тонких линий и больших пятен. В отличие от многих современников, Поллок использовал обычную бытовую эмаль для подобных работ, а также другие материалы, непривычные для живописцев того времени.

Просматривая видеозаписи того, как художник работал над некоторыми картинами, физики обратили внимание на одну любопытную деталь. Тонкая струйка краски, которую он лил на холст, никогда не заплеталась и не формировала кляксы в первые мгновения ее движения по будущей картине. С таким поведением жидкости, как объясняет Зенит, каждый день сталкиваются люди, намазывающие варенье или мед на хлеб или наливающие масло на сковородку. Появление подобных структур, похожих по форме на хвост свиньи или крючкообразную спираль, связано с наличием очагов так называемой спиральной нестабильности.

Они, как считают физики, возникают из-за того, что многие вязкие жидкости становятся нестабильными, если падают с большой высоты. Это заставляет их изгибаться и формировать спирали, кляксы и завитки из-за малейших изменений в давлении внутри струи, падающей на тарелку, сковородку или холст.

Руководствуясь этой идеей, ученые смогли повторить технику Поллока и понять, как отличить его картины от подделок. Кроме того, физики нашли ответ на одну из главных загадок творчества этого художника: они доказали, что все кляксы, присутствующие на его работах, были сделаны специально, а не случайно. Это тоже поможет искусствоведам в каталогизации его работ и изучении техники живописи, заключают Зенит и его коллеги.