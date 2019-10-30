В Израиле начались Дни российского кино

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Показ фильма "Человек, который удивил всех" режиссеров Наталии Меркуловой и Алексея Чупова открыл в среду вечером в театре "Гешер" ("Мост" на иврите - прим. ТАСС) на юге Тель-Авива ставшие уже традиционными Дни российского кино в Израиле. На это раз кинофорум позволит поклонникам киноискусства увидеть пять полнометражных российских фильмов и пять короткометражных, сообщили корреспонденту ТАСС в оргкомитете мероприятия.

"Каждый год осенью после фестиваля "Кинотавр", который проходит летом в Сочи, мы привозим сюда Дни российского кино и устраиваем такой минифестиваль на 4-5 дней и показываем нашему зрителю самые свежие, самые новые российские фильмы. Наши зрители обожают это мероприятие, все его ждут, все приходят", - рассказала корреспонденту ТАСС директор театра "Гешер" Елена Крейндлина. "В этом году мы открываемся показом ленты "Человек, который удивил всех", 31 октября покажем комедию "Давай разведемся!" Анны Пармас. 1 ноября публику ждут сразу две драмы: "Гроза" Григория Константинопольского и "Верность" Нигины Сайфуллаевой, а 2 ноября зрители увидят в театре "Гешер" драму Александра Лунгина "Большая поэзия", - сказала она.

В последний день фестиваля, 2 ноября, пройдут показы сразу пяти короткометражных лент. Это "Топливо" режиссера Михаила Архипова, "Плачу с вами" режиссера и сценариста Паулины Андреевой, "Одна историческая ошибка" Михаила Местецкого, "Интервью" Ивана Соснина и "Жених" Елизаветы Стишовой, добавила Крейндлина. "Это - замечательная программа, и это видно по кассе, люди спрашивали, заранее интересовались", - добавила она.

Каждый фильм будет продемонстрирован на фестивале только один раз. Все ленты сопровождаются титрами на иврите, кроме короткометражных лент.