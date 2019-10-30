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Московский Театр наций представил в петербургском БДТ спектакль "Иванов" по пьесе Чехова

Спектакль дважды покажут на петербургской сцене в рамках Международной театральной олимпиады

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Театр наций представил в среду на сцене Большого драматического театра в Санкт-Петербурге спектакль "Иванов" по пьесе А. П. Чехова.

Как сообщили в администрации театра БДТ, спектакль будет показан на петербургской сцене в рамках Международной театральной олимпиады дважды, актерский состав в первый и второй день будет не одинаковым, но две главные роли в обоих случаях исполняют Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Театр наций представил чеховскую пьесу, премьера которой прошла в нем же в 1887 году, в новом прочтении: режиссер Тимофей Кулябин перенес действие в современную обстановку.

Первый спектакль в Петербурге в среду собрал полный зал, зрители проводили артистов продолжительными аплодисментами, передает корреспондент ТАСС. При этом зал не смог вместить всех желающих - перед представлением у входа в театр люди, не успевшие купить места, интересовались лишними билетами. На спектакль в четверг, по данным администрации театра, все билеты также распроданы.

Театр наций в Москве ведет свою историю с 1885 года, когда открылся крупнейший русский частный драматический Театр Корша. На его сцене впервые были поставлены знаменитые произведения русских и зарубежных авторов, здесь познакомились Антон Чехов и Константин Станиславский. Театр Наций работает по уникальной для Москвы и России схеме, в которой отсутствуют штатные актерская и творческая группы, а каждый спектакль создается по специальной системе, разрабатываемой отдельно под проект.

Большой драматический театр в Санкт-Петербурге был организован в 1919 году по инициативе писателя Максима Горького, актрисы и комиссара театров и зрелищ Марии Андреевой и первого художественного руководителя БДТ, поэта Александра Блока как "театр героической трагедии, романтической драмы и высокой комедии". С 1932 по 1992 год БДТ носил имя Максима Горького, затем ему было присвоено имя Георгия Товстоногова.

Театральная олимпиада

Международная театральная олимпиада, начавшаяся в июне - одно из ключевых событий Года театра в России. В рамках этого масштабного фестиваля проходят гастроли лучших российских и зарубежных театров.

Театральная олимпиада была основана в Греции в 1994 году. В год своего 25-летия она впервые проходит одновременно в двух странах - в России и Японии. Петербург в рамках олимпиады примет спектакли 52 театров из 21 страны.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. Программа включает 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Общий бюджет Года театра должен составить порядка 1,5 млрд рублей.

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РоссияСанкт-Петербург
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