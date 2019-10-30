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Международная биеннале современного искусства открывается в Москве

Основной проект разместился в Новой Третьяковке на Крымском Валу, в нем более 50 работ художников из 11 стран

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Восьмая Московская международная биеннале современного искусства открывается для публики в четверг и продлится до 22 января 2020 года. Основной проект, который разместился в Новой Третьяковке на Крымском Валу, объединяет художников из 11 стран, сообщает пресс-служба организаторов.

Темой основного проекта биеннале, куратором которого выступил оперный режиссер, лауреат премии "Золотая Маска" Дмитрий Черняков, стало "ориентирование на местности". "Это первый для меня опыт кураторской работы в таком большом проекте. Я очень рад, что в моей жизни произошло нечто подобное", - говорит Черняков, чьи слова приводят в пресс-службе биеннале.

По словам архитектора и автора дизайна экспозиции Сергея Чобана, в основу дизайна положена идея о белом городе художников. "Различные экспозиции трактованы как отдельные "здания" и "площади", содержание и форма которых продиктованы замыслами участвующих в смотре художников. Благодаря этому посетители, надеюсь, будут проживать пространство выставки как серию последовательно раскрывающихся сомасштабных друг другу пространств, каждое из которых таит в себе яркие и неожиданные произведения современного искусства", - цитируют его в пресс-службе проекта.

Важным событием стало участие в Московской биеннале венского музея Альбертина, который предоставил 11 работ художников XX века, причем многие из них демонстрируются в России впервые. Директор музея Клаус Альбрехт Шредер лично приехал на открытие биеннале в Москву и поблагодарил художников-участников проекта.

Об участниках и проектах

В основном проекте более 50 работ художников из Австрии, Aзербайджана, Бахрейна, Германии, Италии, Китая, Нидерландов, Саудовской Аравии, США, России и Франции. Среди участников - Георг Базелиц, Александр Бродский, Алекс Кац, Мохаммед Кходжа, Лейла, Герман Ницш.

Работа Мохаммеда Кходжа представляет собой красочный решетчатый лабиринт. "Это напоминает решетки на окнах и дверях, сквозь которые мы можем увидеть, что происходит внутри. Особенно интересны цветовые переходы, такое очень любят дети", - поделился с корреспондентом ТАСС болгарский арт-консультант, куратор Стефан Стоянов.

Художница Лейла из Азербайджана произвела настоящий фурор на пресс-показе выставке - она разрезала свою картину, за которой оказался вход в ее экспозицию. "Я очень долго над ней работала, вложила много сил, эмоций, а теперь предлагаю ее кому-нибудь разрушить", - сказала она.

Художница Халла бинт Кхалид из Саудовской Аравии представила на биеннале инсталляцию "Торговый автомат" - автомат, в котором вместо обычных товаров куклы-младенцы. Таким образом художница иллюстрирует общественное мнение относительно роли женщины.

Образовательная программа и карта выставок

Традиционно в рамках сотрудничества с биеннале "Яндекс" подготовил карту выставок в городе и рассказы о каждой из них. Ознакомиться с ними можно в бесплатном приложении, которое разработано на технологиях платформы "Большой музей" и доступно на устройствах iOS и Android.

Ранее президент биеннале Юлия Музыкантская рассказала ТАСС, что образовательная программа включает лекции, которые проведут директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор Мультимедиа арт музея Ольга Свиблова и другие эксперты. Посетителям также покажут цикл документальных фильмов о творчестве художников XX века - Ильи Кабакова, Эрика Булатова и других.

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