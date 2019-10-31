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В КЧР создадут школу по подготовке специалистов в области кинопроизводства

В школе кино "Киностарт" будет организовано три образовательных курса: основы режиссуры, написание сценария и актерское мастерство

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Проект школы кино "Киностарт" будет реализован в Карачаево-Черкесии при поддержке Фонда президентских грантов. Его участников научат актерскому мастерству, написанию сценариев и режиссуре. Об этом ТАСС рассказал руководитель проекта Магомед-Али Найманов.

"Реализация проекта "Киностарт" начнется в ноябре. Он разработан для молодых людей Карачаево-Черкесии, у которых есть потенциал развиваться в индустрии кино, для того, чтобы дать им шанс получить знания и навыки в интересной для них сфере", - сказал Найманов.

По его словам, для участия в проекте на конкурсной основе будут выбраны от 40 до 80 молодых людей, которые впоследствии разделятся на три группы по направлениям обучения. Всего в школе кино "Киностарт" будет организовано три образовательных курса: основы режиссуры, написание сценария и актерское мастерство. Обучение будет проводиться опытными мастерами каждого из направлений.

Участники проекта будут осваивать теоретические знания и учиться применять их на практике. Так, заключительным этапом обучения станет полноценная подготовка, подбор актеров, локаций, съемка и монтаж короткометражного фильма.

"Школа кино станет хорошим стартом для профессионального роста каждого из учеников. В рамках проекта будет сделан акцент на социальное и национальное кино. Мы хотим, чтобы наши ученики впоследствии становились лауреатами премий в области киноискусства, прославляли свою малую Родину", - добавил Найманов.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года, почти 10 лет конкурсы на получение грантов проводили несколько организаций. В 2017 году был основан единый оператор - Фонд президентских грантов, его учредителями выступили прежние организаторы - Союз женщин России, Российский союз ректоров, Лига здоровья нации, Союз пенсионеров России, Национальный благотворительный фонд, движение "Гражданское достоинство" и благотворительный фонд "Покров".

Теги
Карачаево-ЧеркесияСКФО
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