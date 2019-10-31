Мединский не видит причин запрещать фильм "Джокер" в России

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Фильм "Джокер" (Joker) режиссера Тодда Филлипса, российский прокат которого стартовал 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для запрета его проката в России нет. Об этом в интервью "Авторадио" сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Мне потоком идут письма: "Почему не запретили фильм "Джокер"?" - А какие у нас есть для этого основания? Никаких. Кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то видит в этом пропаганду зла, а кто-то - добра. Есть конкретный перечень [для запрета фильмов]: призывы к свержению действующего конституционного строя, порнография, религиозная и национальная нетерпимость - все остальное разрешено, пожалуйста", - сказал он.

Мединский также поделился, что фильм ему очень не понравился. "Я редко высказываю свои мнения о произведениях искусства, с моей точки зрения это неправильно. Другие фильмы по комиксам, которые я смотрел по 10 минут, <...> не вызывали у меня такой бури негативных эмоций", - отметил он, добавив, что при обращении в Минкультуры у картины не было бы никаких шансов получить поддержку.

Картина рассказывает историю Джокера - главного врага супергероя Бэтмена из комиксов издательства DC Comics. 7 сентября "Джокер", главную роль в котором исполнил трехкратный номинант на премию "Оcкар" Хоакин Феникс, удостоился "Золотого льва Святого Марка" 76-го Венецианского кинофестиваля. Критики прочат этой работе, которая никак не связана с предыдущими фильмами о Бэтмене, номинацию на "Оскар".

"Джокер" также стал первым в истории фильмом категории R, мировые сборы которого перевалили за отметку $800 млн.