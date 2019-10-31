Медведев поздравил Раису Рязанову с юбилеем

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил народную артистку РФ, актрису театра и кино Раису Рязанову с юбилеем. Телеграмма опубликована в четверг на сайте кабмина.

"Ваша творческая биография неразрывно связана с кинематографом, где Вы сыграли десятки ролей. Актерский талант, мастерство импровизации помогают Вам создавать глубокие, проникновенные образы, передавать широту русской души, - подчеркнул Медведев. - Ваши героини покоряют своей добротой, искренностью, особым обаянием". "Именно поэтому фильмы с Вашим участием пользуются большой популярностью и любовью зрителей", - уверен премьер.

Он также отметил, что сегодня актриса радует многочисленных поклонников своей игрой в Театре-студии Олега Табакова, яркими работами в антрепризных постановках и каждый раз, выходя на сцену, дарит людям незабываемые впечатления и эмоции.

Раиса Рязанова - народная артистка РФ, лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры. Снималась в фильмах "Москва слезам не верит", "Человек на полустанке", "Белый Бим Черное ухо" и др.