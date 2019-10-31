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Минкультуры планирует в 2020 году ввести новые правила отбора субсидируемого кино

Ранее Счетная палата указала, что механизм отбора заявок на оказание господдержки недостаточно регламентирован и непрозрачен, существуют риски неэффективного использования средств федерального бюджета

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Министерство культуры России рассчитывает установить в 2020 году новые правила отбора кинопроектов, которые будут получать государственные субсидии, сообщила в четверг пресс-служба министерства со ссылкой на директора департамента кинематографии Ольгу Любимову.

Счетная палата проверила деятельность Минкультуры и подведомственного ему Фонда кино с 2017 года по сентябрь 2019 года. В бюллетене контрольного ведомства, опубликованном на официальном сайте, указано, что механизм отбора заявок на оказание господдержки Минкультуры России недостаточно регламентирован и непрозрачен, существуют риски неэффективного использования средств федерального бюджета.

"Минкультуры России уже давно ознакомилось с рекомендациями Счетной палаты. Более того, в настоящее время по поручению главы ведомства Владимира Мединского департамент кинематографии готовит предложения по изменению системы субсидирования кинопроектов и работы экспертных советов. Говорить о конкретных сроках пока рано, так как потребуется внесение изменений в несколько законодательных актов, однако рассчитываем, что питчинги в 2020 году пройдут уже по новым правилам", - говорится в сообщении.

По данным Счетной палаты, всего в 2017-2019 годах объем субсидий на производство и прокат картин составил 22,8 млрд рублей, из которых 17,9 млрд рублей (78,6%) пошли на производство национальных фильмов. По данным РБК, по условиям договора получатель субсидии должен по окончании работы над проектом предоставить финансовую отчетность, в том числе реестр первичных документов, подтверждающих целевое распределение госсредств. В результате выборочного анализа пяти реестров Счетной палатой установлено, что большая часть средств (60% от сметной стоимости кинокартин) направлена либо в организацию "Визарт Фильм", зарегистрированную в Республике Кипр, либо в практически не имеющие основных средств российские производственные организации со штатом от одного до девяти сотрудников.

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Россия
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