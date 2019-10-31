Серебренников и Богомолов стали номинантами на премию "Золотая маска"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Режиссеры Кирилл Серебренников, Константин Богомолов, Дмитрий Крымов, Тимофей Кулябин представлены в номинации "Драматургическая работа режиссера" премии "Золотая маска".

"В конкурсе всего 62 спектакля из 21 города <...> Московские театры составляют примерно треть афишы", - сообщила в четверг на пресс-конференции генеральный директор национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска" Мария Ревякина.

Художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников, а также режиссер Евгений Кулагин, помогавший ставить спектакль, когда Серебренников отсутствовал, были номинированы за спектакль "Барокко". Номинации "Драматический спектакль большой формы" были удостоены постановки театра "Барокко" и "Спасти орхидею".

Богомолов был отмечен за спектакль "Преступление и наказание" в Санкт-Петербургском театре "Приют комедианта", Крымов - за "Сережу" в МХТ им. А. П. Чехова, а Кулябин за проект "Дети солнца" в новосибирском театре "Красный факел".

26-я по счету церемония награждения лауреатов состоится 15 апреля 2020 года в киноконцертном зале "Зарядье" - впервые не на театральной площадке. По традиции, ей будет предшествовать фестиваль спектаклей-номинантов, который пройдет с февраля по апрель 2020 года.