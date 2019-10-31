Минкультуры начало работу над программой поддержки Волковского театра в Ярославле

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ начало работу над программой мер поддержки Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова, который получил статус особо ценного культурного объекта народов России. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель министра культуры РФ Павел Степанов.

"Уже работа (по программе поддержки) начата. После того, как определились с руководителем Сергеем Пускепалисом, тоже неоднократно проводились совещания, сейчас начат сезон и, соответственно, работа ведется. Но основной упор будет сделан на следующий год, потому что там юбилейные даты, поэтому работа ведется полным ходом", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 17 сентября подписал указ, который включил Волковский театр в список особо ценных объектов культурного наследия народов России. Президент поручил Минкультуры включить театр в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, а правительству - обеспечить правовые, финансовые и материальные условия деятельности учреждения.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Его назвали в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России". В сентябре в театре открылся 270-й юбилейный сезон.

Здание театра расположено на площади Волкова в центре Ярославля. Его построили в 1911 году по проекту архитектора Николая Спирина, здание выполнено в стиле неоклассицизма.