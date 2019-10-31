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В Минкультуры ожидают, что около 40 млн россиян примут участие в акции "Ночь искусств"

Акция пройдет в ночь с 3 на 4 ноября под знаком Дня народного единства

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ планирует, что акция "Ночь искусств", которая состоится в ночь на 4 ноября и пройдет под знаком Дня народного единства, охватит около 40 млн россиян. Об этом в четверг сообщил на пресс-конференции заместитель министра культуры России Павел Степанов.

"В ночь с 3 на 4 ноября пройдет "Ночь искусств". Здесь я бы обратил внимание на количество мероприятий, которые будут проводиться по всей стране - это более 3,5 тыс., и мы предполагаем охватить более 40 млн наших соотечественников", - сказал он.

Впервые "Ночь искусств" прошла в Москве в 2013 году, всероссийской акция стала в 2017 году. Она продолжает традицию ежегодных культурно-образовательных мероприятий наряду с "Ночью музеев", "Библионочью", когда учреждения культуры работают бесплатно и допоздна, а также организуют для посетителей специальные программы.

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Россия
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