Работники культуры Чечни и Ингушетии прошли обучение по ивент-менеджменту

ГРОЗНЫЙ, 31 октября. /ТАСС/. Работники сферы культуры и искусства из Чечни и Ингушетии прошли курсы повышения квалификации благодаря нацпроекту "Культура" по семи направлениям, в том числе по современной методике преподавания джазового вокала и ивент-менеджменту. Об этом сообщил ТАСС директор учебно-методического центра повышения квалификации работников культуры и искусства Минкультуры Чечни Арби Насугаев.

"Обучение проходило по семи направлениям: инновационная и грантовая деятельность библиотек, ивент-менеджмент, современная методика преподавания джазового вокала и фортепьяно, декоративно-прикладное искусство, а также технология организации массовых мероприятий. Всего курсы повышения квалификации прошли 130 человек из Чечни и 50 человек из Ингушетии. Лекторами выступали квалифицированные специалисты и педагоги Краснодарского государственного института культуры", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, курсы повышения квалификации для работников сферы культуры и искусства будут проводиться ежегодно в течение пяти лет с увеличением количества слушателей.

"Проект дает возможность, не выезжая куда-то за пределы, получить новые компетенции, знания и навыки от преподавателей ведущего вуза. Особенно актуально это для нас в связи с тем, что по некоторым направлениям есть дефицит кадров, в частности по детским школам искусства. В рамках проекта Чеченскую Республику выбрали базовым регионом, куда приглашают работников из соседних регионов", - добавил Насугаев.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа. Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).