Выставка театральных костюмов и фотовыставка откроются в "Ночь искусств" в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 октября. /ТАСС/. Фотовыставка, музыкально-театральная программа и выставка театральных костюмов пройдет в ходе акции "Ночь искусств" в Северной Осетии, сообщила в четверг пресс-служба главы республики.

"3 ноября у каждого жителя Северной Осетии есть уникальная возможность стать участником Всероссийской ежегодной культурно-образовательной акции "Ночь искусств", посвященной Году театра. С 11:00 до 23:00 мск будут распахнуты двери всех музеев Владикавказа и районов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в частности, в Национальном музее Северной Осетии пройдет историко-этнографическая выставка "Алания. Зримое прошлое", художественная выставка "Романтизм живописи Коста Хетагурова", откроется выставка театральных костюмов и фотовыставка "Мастера театрального искусства разных лет".

"К акции присоединятся также Национальная научная библиотека и детская библиотека им. Д. Мамсурова, где пройдут показы фильмов и мастер-классы", - отмечается в сообщении.

Впервые "Ночь искусств" прошла в Москве в 2013 году, всероссийской акция стала в 2017 году. Она продолжает традицию ежегодных культурно-образовательных мероприятий наряду с "Ночью музеев", "Библионочью", когда учреждения культуры работают бесплатно и допоздна, а также организуют для посетителей специальные программы.