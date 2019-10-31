Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Выставка театральных костюмов и фотовыставка откроются в "Ночь искусств" в Северной Осетии

В ходе акции музеи в республике будут работать до 23:00 мск

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 октября. /ТАСС/. Фотовыставка, музыкально-театральная программа и выставка театральных костюмов пройдет в ходе акции "Ночь искусств" в Северной Осетии, сообщила в четверг пресс-служба главы республики.

"3 ноября у каждого жителя Северной Осетии есть уникальная возможность стать участником Всероссийской ежегодной культурно-образовательной акции "Ночь искусств", посвященной Году театра. С 11:00 до 23:00 мск будут распахнуты двери всех музеев Владикавказа и районов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в частности, в Национальном музее Северной Осетии пройдет историко-этнографическая выставка "Алания. Зримое прошлое", художественная выставка "Романтизм живописи Коста Хетагурова", откроется выставка театральных костюмов и фотовыставка "Мастера театрального искусства разных лет".

"К акции присоединятся также Национальная научная библиотека и детская библиотека им. Д. Мамсурова, где пройдут показы фильмов и мастер-классы", - отмечается в сообщении.

Впервые "Ночь искусств" прошла в Москве в 2013 году, всероссийской акция стала в 2017 году. Она продолжает традицию ежегодных культурно-образовательных мероприятий наряду с "Ночью музеев", "Библионочью", когда учреждения культуры работают бесплатно и допоздна, а также организуют для посетителей специальные программы.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Минкультуры представит рекомендации по отечественным системам охраны в музеях к концу года
Ранее заместитель министра культуры Николай Овсиенко сообщил, что три отечественных производителя уже предложили свои проекты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС