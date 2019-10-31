Минкультуры представит рекомендации по отечественным системам охраны в музеях к концу года

Вопрос усиления мер безопасности в музеях стал актуальным, в частности, после кражи в январе с выставки в Третьяковской галерее картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", привезенной из Русского музея. Похититель снял картину со стены в зале Третьяковки, вынул полотно из рамы за демонстрационным стендом, вышел из здания и скрылся. Он был задержан и приговорен к трем годам колонии, а картина возвращена в Русский музей.

"Сегодня экспертно-технический совет при этой рабочей группе [по вопросам музейной безопасности] разработал проект технического задания на проектирование отечественных систем охраны третьего рубежа. Мы думаем, что на Петербургском культурном форуме мы доложим об этом, и по итогам года министр поставил задачу выйти на рекомендации для всех музеев, и музеи будут сами определять производителей, но технический совет выдаст рекомендации методические", - сказал Овсиенко.

По его словам, среди музеев России есть три кандидата на внедрение таких систем, начиная от Крыма и заканчивая Центральной Россией. Также он рассказал, что несколько дней назад на базе Эрмитажа в Санкт-Петербурге, где имеется наиболее современная система безопасности, был проведен семинар-практикум по вопросам музейной безопасности с участием руководителей служб безопасности по всей стране. Были протестированы лучшие отечественные разработки в сфере защиты.

"Когда мы говорим о музейных экспонатах, это прежде всего так называемый третий рубеж охраны, то, что непосредственно относится к экспонатам, потому что охрана периметра давно уже организована. У нас и во всем мире проблема - третий рубеж охраны. Он должен быть таким, чтобы не мешать зрителям наслаждаться произведениями искусства, но и он должен обеспечивать стопроцентную сохранность фонда", - отметил Овсиенко.

Ранее Овсиенко сообщил, что три отечественных производителя уже предложили свои проекты. Им было предложено взять одно учреждение культуры и оснастить его данной системой.