Организаторы концертов группы "Кино" не будут использовать голограмму Цоя

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Голограмма с изображением лидера группы "Кино" Виктора Цоя не появится на концертах коллектива в 2020 году. Об этом сказал в четверг на пресс-конференции в ТАСС создатель и продюсер шоу, сын Виктора Цоя Александр Цой.

"Голограмма, даже очень круто сделанная, на мой вкус, выглядит скорее плохо, чем хорошо. Мы решили, что хотим художественно решить этот вопрос. Это не попытка оживить человека, которого уже нет. Лучше попытаемся донести [атмосферу] через видео-арт", - сказал он.

Ранее было объявлено, что концерты, отражающие дух группы "Кино", состоятся в Москве и Санкт-Петербурге в 2020 году - спустя 30 лет после распада коллектива. Продюсер также не исключил расширения географии. На концертах будет задействованы оцифрованные записи голоса Виктора Цоя и видеоряд, созданный сыном музыканта. Шоу пройдут 31 октября 2020 года в "Ледовом дворце" в Санкт-Петербурге и 21 ноября 2020 года на "ВТБ Арене" в Москве. В концертах примут участие оригинальные басисты группы разных лет - Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также бессменный гитарист "Кино" Юрий Каспарян.

По словам музыкантов, все они очень обрадовались возможности снова выступить вместе. "Когда играешь со старыми коллегами, то возникает несколько подзабытая генерация, по которой очень скучаешь. И песни любимые", - признался Каспарян. "Я считаю, что Витя, будь он жив, никогда не хотел бы, чтобы его проект закончился или оборвался. Мы просто обязаны двигаться, играть концерты", - считает Титов.

"Проект является логическим продолжением очень многих работ, которые мы уже делали. Когда ребята внятно и толково изложили идею, я без сомнений согласился", - рассказал Тихомиров. Он также отметил, что до начала репетиций около 20 лет не брал в руки бас-гитару. "Когда все это началось, я поставил себе задачу вернуть технику, ощущение инструмента", - сказал музыкант.

О "Кино"

Группа "Кино" была основана в 1982 году в Ленинграде. Лидером и автором большинства песен коллектива, включая "Звезда по имени Солнце", "Хочу перемен", "Группа крови", "Дальше действовать будем мы" и других, был Виктор Цой.

Цой погиб в автокатастрофе, когда возвращался с рыбалки во время отдыха в Латвии. Находясь за рулем автомобиля "Москвич-2141", он не справился с управлением. Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, двигавшимся ему навстречу. 19 августа Цой был похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде. После его гибели в 1990 году группа распалась.