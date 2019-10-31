Номинанты на "Золотую маску": пять московских спектаклей на любой вкус

Успейте посмотреть эти постановки, пока они не собрали все "Маски" в 2020 году и билеты на них не подорожали

Шорт-лист премии объявили 31 октября: в конкурсной программе покажут 79 спектаклей. Мы выбрали пять московских претендентов фестиваля 2020 года, которые уже успели полюбить публика и критики. Барокко Режиссеры Кирилл Серебренников, Евгений Кулагин, Гоголь-центр Номинации: драма/спектакль большой формы; работа режиссера — Кирилл Серебренников, Евгений Кулагин; драма/мужская роль — Никита Кукушкин; драма/работа художника по костюмам — Кирилл Серебренников.

Описание Сцена из спектакля "Барокко" © Ира Полярная

В центре постановки — сама эпоха, причем со всеми ее признаками, элементами, символами, со всей ее эстетикой (в том числе и безумная красота, которая, находясь в момент своей совершенности, гибнет). Этот период был довольно непростым и в некотором смысле вычурным, таким стал и спектакль. Тут и горящий рояль на сцене, и электричество, которое несет за собой смерть, музыка Баха, игра света и огня, множество подтекстов, которые не с ходу считаешь неподготовленным разумом. Например, для чего тут сестры-мойры, плетущие историю мироздания? А пражские студенты 1968 года? Сережа Режиссер Дмитрий Крымов, МХТ им. Чехова Номинации: драма/спектакль большой формы; работа режиссера — Дмитрий Крымов; драма/женская роль — Мария Смольникова; драма/мужская роль — Анатолий Белый; драма/работа художника — Мария Трегубова; драма/работа художника по костюмам — Мария Трегубова; драма/работа художника по свету — Иван Виноградов.

Описание Сцена из спектакля "Сережа" © Сергей Петров/ТАСС

Дмитрий Крымов, когда начал работать над спектаклем, говорил, что это ни в коем случае не инсценировка романа Льва Толстого. За основу он берет одного из, казалось бы, второстепенных персонажей — сына Карениных Сережу. Конечно, в постановке есть оригинальный текст, а еще есть роман "Жизнь и судьба" Василия Гроссмана, события которого происходят почти через 100 лет. Все это переплетается с текстом поэта Льва Рубинштейна "Вопросы", который был создан специально для постановки. Так, через такие довольно разные источники, Крымов раскрывает судьбу этого мальчика, на которого обычно никто не обращает внимания. Самое интересное, что этот образ режиссер доводит до определенного фарса, ведь вместо живого актера на сцене — кукла, которая, по признанию самого Крымова, становится олицетворением чего-то мистического и потустороннего. Версия Чайки Проект Е. Ненашевой, Д. Вернер, Е. Петровской, А. Харабиберовой, Москва, и Научно-творческая резиденция "Чехов #APi", Чехов Номинации: драма/спектакль малой формы; работа режиссера — Елена Ненашева; драма/женская роль — Юлия Волкова; драма/работа художника — Ваня Боуден, Михаил Заиков.

События этого спектакля-променада разворачиваются в Научно-творческой резиденции "Чехов #APi" — раньше здесь располагалась помещичья усадьба, а по соседству находится усадьба "Мелихово", где жил и работал Чехов. Общий сюжет пьесы в целом сохраняется. Однако никто из зрителей не увидит его так же, как в любом другом театре. Дело в том, что тут предлагается следовать только за одним персонажем — или Костей Треплевым, или Ириной Аркадиной, или Борисом Тригориным, или Ниной Заречной. Историю вы узнаете через призму одного героя. Зрителям придется быть очень внимательными во время своей прогулки — где-то что-то (совсем как в реальной жизни) можно подслушать или подсмотреть. Так у каждого рождается свой индивидуальный экспириенс. Путешествие в Реймс Режиссер Дамиано Микьелетто, Большой театр Номинации: опера/спектакль; опера/работа дирижера — Туган Сохиев; опера/женская роль — Альбина Шагимуратова; опера/мужская роль — Рузиль Гатин.

Описание Сцена из спектакля "Путешествие в Реймс" © Дамир Юсупов/Большой театр

"Путешествие в Реймс" в постановке итальянца Дамиано Микьелетто — одна из двух премьер итальянского оперного композитора Джоаккино Россини в Большом театре. Комическая опера была написана композитором по случаю коронации французского короля Карла Х. По сюжету многочисленные аристократы встречаются в гостинице "Золотая лилия", чтобы оттуда продолжить свой путь в Реймс на коронацию. Как и положено итальянской опере-буфф (в переводе с итальянского opera buffa — "шуточная опера"), на сцене есть "драматические" смерти и обмороки, масса гротескных персонажей, немножко любви и счастливый финал. 1000 шагов с Кириллом Серебренниковым Режиссер Михаил Зыгарь, Мобильный художественный театр Номинация: эксперимент.

Описание Во время прослушивания аудиоспектакля "1000 шагов с Кириллом Серебренниковым" © Пресс-служба Мобильного художественного театра