Госфильмофонд представит оцифрованные советские фильмы на Петербургском культурном форуме

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Государственный фонд кинофильмов РФ (Госфильмофонд) представит несколько оцифрованных советских фильмов на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ) в середине ноября. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Госфильмофонд представляет программу "Национальное достояние": показ немого оцифрованного художественного фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин" (1925 год) в сопровождении хора", - отметила собеседница агентства.

Также, по ее словам, в рамках форума будет показана лента режиссера Григория Козинцева "Король Лир" (1970), фильм Григория Козинцева и Леонида Трауберга "Шинель" (1926) в авторском музыкальном сопровождении флейты и рояля, неоконченная работа Эйзенштейна "Да здравствует Мексика!" (1932) и другие картины.

В свою очередь заместитель министра культуры России Павел Степанов сообщил журналистам, что Госфильмофонд также представит на форуме несколько оцифрованных старых иностранных фильмов, среди которых монгольская, китайская, казахская и азербайджанская ленты. Он также отметил, что до конца года планируется объявить о масштабных планах Госфильмофонда по оцифровке.

Госфильмофонд - основной архив кинофильмов России, в его коллекции насчитывается более 70 тыс. наименований - от немых картин братьев Люмьер, снятых во Франции в 1895 году, до современных российских и зарубежных произведений кинематографа.

ПМКФ пройдет с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.