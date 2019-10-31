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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Госфильмофонд представит оцифрованные советские фильмы на Петербургском культурном форуме

По словам замминистра культуры Павла Степанова, на форуме также покажут несколько оцифрованных старых иностранных фильмов, среди которых монгольская, китайская, казахская и азербайджанская ленты

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Государственный фонд кинофильмов РФ (Госфильмофонд) представит несколько оцифрованных советских фильмов на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ) в середине ноября. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Госфильмофонд представляет программу "Национальное достояние": показ немого оцифрованного художественного фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин" (1925 год) в сопровождении хора", - отметила собеседница агентства.

Также, по ее словам, в рамках форума будет показана лента режиссера Григория Козинцева "Король Лир" (1970), фильм Григория Козинцева и Леонида Трауберга "Шинель" (1926) в авторском музыкальном сопровождении флейты и рояля, неоконченная работа Эйзенштейна "Да здравствует Мексика!" (1932) и другие картины.

В свою очередь заместитель министра культуры России Павел Степанов сообщил журналистам, что Госфильмофонд также представит на форуме несколько оцифрованных старых иностранных фильмов, среди которых монгольская, китайская, казахская и азербайджанская ленты. Он также отметил, что до конца года планируется объявить о масштабных планах Госфильмофонда по оцифровке.

Госфильмофонд - основной архив кинофильмов России, в его коллекции насчитывается более 70 тыс. наименований - от немых картин братьев Люмьер, снятых во Франции в 1895 году, до современных российских и зарубежных произведений кинематографа.

ПМКФ пройдет с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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