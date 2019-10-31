Псковский "Ревизор" номинирован на "Золотую маску" в пяти номинациях

ПСКОВ, 31 октября. /ТАСС/. Спектакль псковского драматического театра имени А.С. Пушкина "Ревизор" номинирован на национальную театральную премию "Золотая маска" сразу в пяти номинациях. Об этом в четверг сообщил журналистам на пресс-конференции художественный руководитель псковского драматического театра, известный российский режиссер Дмитрий Месхиев.

"Сегодня я получил, наверное, лучший в моей жизни подарок на день рождения. Это пять номинаций на "Золотую маску" спектакля "Ревизор" нашего театра. Учитывая, что наш театр номинируется на "Золотую маску" второй год подряд, это очень для театра важная веха. Это вообще нечасто происходит, когда театр два года подряд номинируется в столицах, а уж более редко это происходит в провинции. Хочу поблагодарить всю команду, которая работала с этим спектаклем, это прорыв, это для псковской культуры беспрецедентный случай", - сказал Месхиев.

В ходе пресс-конференции арт-директор театра Андрей Пронин добавил, что экспертный совет "Золотой маски" выдвинул псковского "Ревизора" в номинации "Лучший спектакль на большой сцене". "Петр Шерешевский выдвинут как лучший режиссер. Евгений Терских выдвинут как лучший актер, за исполнение главной роли - Городничего. Дарья Чураева - за роль Марьи Антоновны в номинации "Лучшая исполнительница женской роли второго плана" и Виктор Яковлев за роль Земляники как лучший исполнитель мужской роли второго плана. Поедем в Москву с "Ревизором" показывать жюри весной", - уточнил Пронин.

Премьера спектакля-фантазии на тему комедии Николая Гоголя прошла в псковском театре драмы 6 сентября 2018 года. Режиссер, почти не меняя текста пьесы, перенес ее действие в современные реалии. Например, чиновники уездного города пользуются мобильными телефонами, делают сэлфи, а сотрудники полиции облачены носят современную форму. Как следует из аннотации к спектаклю, эта постановка - гибрид гиперреализма и мистического триллера. В спектакле немало социальной сатиры, примет нашего времени, киноцитат и популярных мемов.

"Ревизор" уже участвовал в фестивалях в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, гастролировал в Великих Луках и Новороссийске. На днях спектакль был показан в Великом Новгороде в рамках Всероссийского театрального марафона. А по итогам смотра-конкурса "Признание", псковское отделение Союза театральных деятелей (СТД) России признало "Ревизор" лучшим спектаклем сезона.

Впервые за свою многолетнюю историю псковский театр был номинирован на "Золотую маску" в конце 2018 года с постановкой "Река Потудань". Весной 2019 года она стала шестикратным номинантом национальной театральной премии.

История театра

Псковский драматический театр располагается в здании, построенном в 1906 году, которое в то время получило название Народный дом имени А. С. Пушкина. Здесь выступали Вера Комиссаржевская, Любовь Блок (Менделеева), а также Федор Шаляпин и Айседора Дункан.

В 2014 году была завершена реконструкция здания театра: проведены работы по укреплению фундамента и восстановлению фасадов начала XX века, реставрации лепного декора и карнизов в фойе, коридорах и на лестницах. Торжественная церемония открытия театра после реконструкции совпала с открытием XXI Всероссийского пушкинского театрального фестиваля, который проходил в Пскове с 3 по 10 февраля 2014 года. На его открытии присутствовали президент России Владимир Путин и министр культуры РФ Владимир Мединский.

С 1994 года в псковском театре проводится международный Пушкинский театральный фестиваль. Традиционно в программу театрального форума включены художественные выставки, презентации инсталляции, встречи с известными театральными деятелями, критиками, режиссерами и писателями. За годы проведения фестиваля на его площадках выступали лучшие театры России, Франции, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Германии, Эстонии, Латвии и других стран.