В Ульяновске открылся фестиваль "Александровский сад"

УЛЬЯНОВСК, 31 октября. /ТАСС/. Юбилейный всероссийский фестиваль "Александровский сад" в четверг открылся в Ульяновске в день памяти народного артиста России, лауреата Государственной премии РФ Бориса Александрова спектаклем "Человек из Подольска" Дмитрия Данилова. Первый день фестиваля завершится чаепитием, за которым соберутся вместе зрители и актеры, сообщил ТАСС художественный руководитель театра-студии Enfant Terrible, организатор мероприятия Дмитрий Аксенов.

В этот день Александрову, на счету которого десятки ролей, исполнилось бы 70 лет. Критики сравнивали актера с Олегом Далем и Андреем Мироновым. Александров гастролировал по городам России, побывав в Москве, Белгороде, Тамбове, где ему было присвоено звание "Лучший актер России". За роль Генриха в спектакле "Генрих IV" актер был удостоен Госпремии РФ.

"Сегодня мы играли "Человек из Подольска" Дмитрия Данилова, у нас здесь присутствует автор - замечательный драматург, и после спектакля у нас еще прошла его творческая встреча со зрителями. Потом у нас традиционное чаепитие, как это всегда было на днях рождения Бориса Владимировича. Зрители, друзья, актеры - все соберутся за одним столом", - сказал собеседник агентства.

Действие спектакля разворачивается в полицейском участке, где проходит необычный допрос. Выясняется, что главный герой - человек из Подольска - не любит свой город, свою работу, свою девушку и ничего не замечает вокруг себя. Полицейские пытаются пробудить интерес к жизни и отучить существованию "на автомате". В 2018 году пьеса Данилова "Человек из Подольска" получила премию "Золотая маска" в номинации "Работа драматурга". Сейчас спектакль идет на сценах нескольких театров России и Белоруссии.

Фестиваль "Александровский сад" в 2019 году проходит в десятый раз. По словам Аксенова, наряду с разными театральными детскими и самодеятельными студиями из Ульяновска в нем в этот раз принимают участие московские театры "Большая медведица" и "Театральный особняк", "Литературный театр" Олега Попова из Санкт-Петербурга, театр "Утро" из Пензы, театр "Век жизни" из Перми. "В этом году Борисоглебск впервые участвует в программе нашего фестиваля. Борисоглебский драматический театр имени Чернышевского привез в Ульяновск спектакль под названием "Венец мироздания, позвольте вас по морде...", - уточнил собеседник агентства.

Всероссийский фестиваль "Александровский сад" учрежден театром-студией Enfant Terrible в 2010 году в рамках социокультурного проекта "Се - Человек". На нем также проходят открытые тематические обсуждения с участием ведущих театральных критиков, деятелей науки и искусства.