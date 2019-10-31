Матвиенко открыла Международный фестиваль искусств "Шолом Алейхем GALA" в Москве

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Первый Международный фестиваль искусств "Шолом Алейхем GALA", посвященный 160-летию со дня рождения еврейского писателя, открылся в четверг концертом в Московском художественном академическом театре им. Горького.

На открытии театрализованного гала-представления в МХАТ им. Горького выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "В этом году мы отмечаем 160 лет со дня рождения выдающегося еврейского писателя Шолом-Алейхема. Сегодняшнее открытие первого Международного фестиваля искусств - прекрасный подарок к этому юбилею. Мастер слова, писавший о народе и для народа - Шолом-Алейхем - вошел в историю как один из создателей литературы на идише, языке, который без сомнения является живым памятником непростой истории еврейского народа и его уникальной культуры", - отметила Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, тонкий юмор писателя, его легкость изложения, умение просто сказать о сложном и весело о грустном принесли ему заслуженную славу литературного классика. "Его произведения стали не только одним из символов еврейской культуры, но бесспорно прекрасной жемчужиной в сокровищнице мировой литературы", - подчеркнула председатель верхней палаты парламента.

Как рассказала ТАСС художественный руководитель и главный режиссер фестиваля Ирина Горюнова, это первый в России фестиваль, посвященный писателю. "Шолом-Алейхем вошел в историю мировой литературы, разошелся на цитаты, его произведения переведены на многие языки мира. Тем не менее он стоит особняком, так как он сумел отразить весь трагизм судьбы еврейского народа, не впадая при этом в пессимистическое созерцание действительности, в которой он жил", - сказала она.

В рамках открытия свои номера показали артисты из разных городов России, а также из Израиля и США. В том числе номера представили Государственный театр "ИДИШПИЛЬ" из Тель-Авива, во главе с известным артистом и режиссером Шмуэлем Ацмоном, солисты Камерного оркестра "Виртуозы Тель-Авива", артисты Санкт-Петербургского Государственного театра балета под руководством Бориса Эйфмана, Государственного ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева, Одесского драматического театра, Эстрадно-симфонического оркестра Андрея Балина с участием звезд джаза Этери Бериашвили и Лианы Майстер.

Перед зрителями выступили также народный артист России Владимир Стеклов, американский актер и певец Яков Явно, а также юная певица Эва Шолом-Алейхем - прапраправнучка писателя. Актеры разыгрывали сцены из знаменитых произведений автора, в том числе из "Тевье-молочника" на языке оригинала. Были также представлены видеозаписи сцен из произведения в исполнении Богдана Ступки и Евгения Леонова. Представление будет показано еще раз 4 ноября в Санкт-Петербурге в Театре Музыкальной Комедии.

Мероприятия в регионах

Горюнова добавила, что в рамках фестиваля состоится несколько премьер. Так, в Доме кино Санкт-Петербурга пройдет презентация новой редакции фильма "Мы едем в Америку" режиссера Ефима Грибова по мотивам рассказа писателя "Мальчик Мотл". А в здании Екатерининского собрания Петербурга состоится премьерный показ новой редакции спектакля "Блуждающие звезды".

Тульская областная научная библиотека 2 ноября станет площадкой для показа спектакль "Скрипач и красавица" созданного, по мотивам первой пьесы Шолом-Алейхема "Стэмпеню". "Это музыкальный спектакль в одном действии, ранее он шел, в том числе в Одесском академическом русском драматическом театре, у нас его покажут актриса этого театра Елена Ещенко и руководителя Камерного оркестра "Виртуозы Тель-Авива" Александр Поволоцкий. Обстановка будет камерная, в большом читальном зале, он рассчитан примерно на 80 мест, декорацией станет экспозиция картин музея-усадьбы "Ясная Поляна" под названием "Цветомузыка", вход на спектакль свободный", - рассказала ТАСС директор библиотеки Татьяна Тихоненкова, добавив, что организацией показа также занимаются Ассамблея народов России и Еврейская национально-культурная автономия Тульской области.

В афише смотра далее - творческий вечер Шмуэля и Анат Ацмон в Израильском Культурном Центре Москвы при Посольстве Израиля в РФ, который запланирован на 3 ноября.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Мариинского театра, в рамках фестиваля "Шолом Алейхем GALA" 7 ноября в Зале Прокофьева Мариинского-2 состоится концерт вокальной музыки, посвященный 100-летию со дня рождения советского композитора Мечислава Вайнберга. Перед публикой выступят лауреаты Международного конкурса им. Соломона Михоэлса Ефим Черный (вокал) и Сюзанна Гергус (фортепиано), которые исполнят сочинения цикла "Еврейские песни" Мечислава Вайнберга.

Организатором смотра, который пройдет с 31 октября по 7 ноябре 2019 года, выступил Международный культурный центр им. С. Михоэлса. Планируется, что фестиваль станет постоянно действующим и будет проводиться в городах России и зарубежья, где когда-то звучал и звучит идиш. Фестиваль проходит при поддержке Федерации еврейских общин России, Израильского культурного центра в Москве, Регионального еврейского конгресса в Санкт-Петербурге.

О писателе

Псевдоним Шолом-Алейхема, настоящее имя которого - Соломон Наумович Рабинович, дословно означает "мир вам". Писатель родился 2 марта 1859 года в городе Переяслав Полтавской губернии, Российской империи. Поставленный по мотивам самого его знаменитого произведения - "Тевье-молочника" - мюзикл "Скрипач на крыше" известен по всему миру. Эта работа позже была положена в основу спектакля "Поминальная молитва", который поставил в театре "Ленком" Марк Захаров. В разные годы героя этого спектакля на многих сценах играли Евгений Леонов, Михаил Ульянов, Богдан Ступка, а самым первым этот образ воплотил легендарный актер Соломон Михоэлс.

Многие произведения Шолом-Алейхема были также экранизированы. Известны фильмы "Смех сквозь слезы" Григория Гричер-Чериковера по рассказу "Мальчик Мотл", "Тевье" Мориса Шварца, "Скрипач на крыше" Нормана Джуисона и другие. Умер писатель 13 мая 1916 года в Нью-Йорке.