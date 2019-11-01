Мединский: систему производства научно-популярного кино в РФ должны возродить за 2-4 года

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ нацелено на возрождение научно-популярного кино в России. Об этом в интервью ТАСС сообщил в пятницу министр культуры Владимир Мединский.

"Мы обязательно возродим всю инфраструктуру и всю систему производства научно-популярного кино в стране, на это нам потребуется два-четыре года", - сказал Мединский.

Он добавил, что "сейчас мощности Киностудии Горького, в состав которой входят две легендарные профильные студии - Центрнаучфильм и Леннаучфильм, позволяют выпускать 30-40 фильмов в год, но эти мощности фактически не задействуются". При этом министр напомнил, что "в советские годы заказчиком научно-популярного кино было отнюдь не Минкультуры, а другие государственные ведомства и предприятия".

Мединский отметил, что научно-популярные проекты рассматриваются Минкультуры в рамках конкурса неигрового кино. "Самые сильные из них мы, разумеется, поддерживаем, - пояснил Мединский. - Раньше было совсем мало заявок, одна-две буквально. В 2018 году при нашей поддержке снято уже 11 научно-популярных фильмов. В 2019 - еще вдвое больше. Мы стимулируем интерес к теме науки, но важно, что он растет и у самих документалистов".

В качестве достойных примеров документального кино министр назвал "фильм Андрея Молодых и Александра Панова про Крымский мост, вышедший в прошлом году, его снимали силами RT по заказу самих строителей". В этом году, продолжил Мединский, "к Менделеевскому международному съезду в Петербурге Минкультуры выпустило целых два фильма о Дмитрии Ивановиче".

"Но мы не можем в одиночку выступать заказчиками, инициатива должна исходить и от других игроков - от министерств, от госкорпораций, от бизнеса, от общественных организаций", - сказал министр.