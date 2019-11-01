Минкультуры с 2020 года упростит для кинодокументалистов правила получения грантов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ с 2020 года полностью отменит требование о предоставлении справки о заинтересованности телеканалов в показе фильмов, которые сейчас необходимы для получения грантов Минкультуры и Фонда кино. Об этом сообщил в пятницу в интервью ТАСС министр культуры Владимир Мединский.

Президент России Владимир Путин 17 октября на встрече с выпускниками ВГИК им С. А. Герасимова после жалобы нескольких кинематографистов предложил Минкультуры отменить справки о заинтересованности телеканалов в показе фильмов, которые необходимы для получения грантов Минкультуры и Фонда кино.

"С 2020 года мы полностью откажемся от справок, не вопрос. Президент поручил - рассмотреть еще раз эту тему, найти компромисс, все - для нас это закон, - сказал Мединский. - Но станет ли легче делать хорошее кино тем, кто жалуется? Лично я сильно сомневаюсь".

"Несколько лет одним из условий участия в конкурсе была простая справка с любого канала - от Первого до самого маленького, регионального - о заинтересованности в данном проекте, - напомнил министр. - И возможном эфире в случае, если фильм будет качественным и интересным".

Министр пояснил, что "эти справки помогали на конкурсе как абитуриентам при поступлении в вуз помогают грамоты и дипломы с олимпиад". Он считает, что справки также были "дополнительным профессиональным "сито", с ними потом намного легче было выйди в большой эфир".

В целом, продолжил Мединский, у "добросовестных кинематографистов проблем с получением такой бумаги раньше никогда не было, бывало, приносили по пять-семь справок от разных телеканалов на проект".

Поддержка документального кино

Министр также напомнил, что ведомство полностью изменило ранее существовавшую систему поддержки документального кино. "С одной стороны, в полтора раза - до полумиллиарда рублей - увеличили общий бюджет господдержки документального кино, с другой - сократили число поддерживаемых работ, сегодня это около 200-250 проектов в год, средний размер только господдержки на один фильм - до 2 млн рублей", - сказал Мединский.

Для сравнения, в 2010 году "средняя сумма поддержки одной документальной ленты по линии Минкультуры составляла 700 тыс. рублей, при этом за год такие средства выделялись на выпуск почти 450 картин, отказов практически не было".

По словам Мединского, "любой человек, имеющий хотя бы поверхностное представление о том, какие ресурсы требуются на съемку кино, понимает, что больше это походило на раздачу милостыни". Мединский добавил, что "фактически работал конвейер по производству малобюджетной продукции, в основном - совершенно невостребованной, которая преимущественно захламляла полки киноархива в Красногорске".

Документальные спецпроекты

Сейчас же Минкультуры также оказывает поддержку и документальным спецпроектам. "Это дорогостоящее, масштабное доккино, которое делается, как правило, совместно с центральными телеканалами, - сказал Мединский. - ТВ тоже инвестирует в картины большие средства, в том числе финансовые, и непосредственно заинтересовано в выпуске на экраны качественного продукта".

"Минкультуры выделяет на такие проекты до 7-8 млн рублей на каждую серию, это бюджет, который позволяет снять действительно серьезную картину, которую можно будет показать и на федеральном канале, и в кинотеатре, и на фестивале, - напомнил Мединский. - На выходе мы получаем полнометражные фильмы или хорошие доксериалы". В качестве примера он привел фильмы "Романовы", "Первая мировая", "Крещение Руси", "Дело декабристов", "Кронштадт", "Бродский" и другие. Кроме того, сообщил министр, "ко Дню народного единства 4 ноября на Первом выйдет еще один громкий совместный исторический доксериал - "Рюриковичи".