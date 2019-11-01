Школьники смогут принять участие в тесте "Культурного марафона" с 1 по 14 ноября

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Мультимедийный тест "Культурного марафона", который является частью совместного образовательного проекта Минкультуры, Минпросвещения и "Яндекса", пройдет по всей России с 1 по 14 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"Мультимедийный образовательный тест на знания в сфере кино, музыки, архитектуры и театра для школьников стартует в России 1 ноября и продлится до 14 ноября. Тест проводится в рамках проекта "Культурный марафон" и пройдет в онлайн-режиме на сайте education.yandex.ru/culture. В тестировании смогут принять участие школьники из всех регионов России", - сказали в министерстве.

В пресс-службе "Яндекса" отметили, что тест "рассчитан не на проверку знаний, а на знакомство школьников разного возраста с богатством российской и мировой культуры". Детям будет предложено прослушать музыкальные композиции, познакомиться с фрагментами кинофильмов и спектаклей, изучить эскизы архитекторов, после чего ответить на вопросы.

Участники, ответившие на вопросы теста, получат грамоты и подарки от "Яндекс.Музыки" и "Кинопоиска". "Культурный марафон" завершится трансляцией спектакля "Алиса в Зазеркалье" московского театра "Мастерская Петра Фоменко", который будет показан в "Яндекс.Эфире" 17 ноября.

Представители "Яндекса" сообщили, что вопросы для теста были подготовлены музыкальным критиком Алексеем Муниповым, архитектурным критиком, преподавателем Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Александром Острогорским, сценаристом, киноведом, преподавателем ВГИКа Всеволодом Коршуновым, театроведом, журналистом и продюсером Алексеем Киселевым. Также в подготовке тестирования участвовали эксперты и методисты "Яндекс.Учебника", Минкультуры и Минпросвещения.

"Культурный марафон", который начался 1 октября, предусматривает знакомство российских учащихся с шедеврами мировой и отечественной культуры.