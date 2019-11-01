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Триеннале российского современного искусства пройдет в "Гараже" в 2020 году

В музее отметили, что важной составляющей проекта станет развитие взаимоотношений с регионами и расширение присутствия Триеннале за пределами Москвы
Во время первой триеннале современного российского искусства в "Гараже", 2017 год Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Во время первой триеннале современного российского искусства в "Гараже", 2017 год
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Вторая Триеннале российского современного искусства "Красивая ночь всех людей" пройдет в музее современного искусства "Гараж" в Москве 12 июня - 18 октября 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы музея.

"2-я Триеннале российского современного искусства - масштабное исследование текущей ситуации в отечественном искусстве. <…> Через предельно живую форму - серию разговоров и встреч - кураторы проекта делают выставку, делегируя экспертную ответственность всем участникам первой Триеннале, которым было предложено выбрать участника Триеннале-2020 при соблюдении двух условий", - говорится в сообщении

Первое условие - "отношения между рекомендующим и рекомендуемым (учитель/ученик, родитель/ребенок, продавец/ покупатель) должны быть предъявлены открыто". Второе - рекомендующий должен помочь номинанту в реализации работы.

Кураторами Триеннале-2020 выступят Валентин Дьяконов и Анастасия Митюшина. Важной составляющей проекта, как говорят в пресс-службе, станет развитие взаимоотношений с регионами и расширение присутствия Триеннале за пределами Москвы. "Институции-партнеры "Гаража", на первой Триеннале выступившие в роли советников и проводников по локальным сценам, в этом году формируют запрос на грант Триеннале, чтобы реализовать событие или специальный проект "на местах". Единственным критерием отбора является предполагаемая степень влияния реализуемого проекта на местную ситуацию", - добавляют в музее.

Первая Триеннале прошла в "Гараже" в 2017 году. В ней приняли участие около 70 художников, в их числе Виктор Алимпиев, Евгений Антуфьев, Владимир Архипов, Таус Махачева, Роман Мокров, Андрей Монастырский, Александра Сухарева, Александр Шишкин-Хокусай, Светлана Шуваева и др. Триеннале (выставка, проходящая раз в три года) - крупнейший проект-исследование в рамках долгосрочной программы музея, направленной на развитие и популяризацию современного искусства в России.

Основанный в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем, музей является первой в России филантропической организацией, направленной на развитие современного искусства и культуры. В разное время в "Гараже" проходили выставки Марка Ротко, Марины Абрамович, Такаси Мураками, Виктора Пивоварова и других художников. В мае 2014 года центр современной культуры "Гараж" сменил имя на музей современного искусства "Гараж", что отражает главную цель сооснователей музея - знакомство широкой публики с произведениями ныне живущих художников и материалами по истории искусства. 12 июня 2015 года "Гараж" переехал в свое первое постоянное здание на территории Парка Горького.

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