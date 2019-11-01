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Майк Шинода записал песню для российского фильма "Аванпост"

Композиция музыканта группы Linkin Park получила название Fine
' Телеканал ТВ-3/YouTube'

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Один из основателей американской рок-группы Linkin Park, гитарист и вокалист Майк Шинода записал песню Fine, которая войдет в саундтрек российского фантастического блокбастера "Аванпост". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Warner Music Russia.

"Когда режиссер фильма Егор Баранов прислал мне отрывок из фильма, у меня в голове сразу же появилась идея, какую песню я хотел бы для него записать, - процитировали Шиноду в пресс-службе. - Напряжение и тревожная обстановка фильма мгновенно нашли отклик в моем сердце".

Музыка уже звучит в новом трейлере фильма "Аванпост". Лента, которая выйдет в прокат 21 ноября, рассказывает о постапокалиптическом мире, где выжила только маленькая часть человечества. Связь между всеми населенными пунктами на планете оборвалась. Россия потеряла 9/10 всей своей территории и армии. Люди провели новую границу, поставили защитный периметр и отправили разведывательные группы за его пределы.

"То, что они нашли, оказалось шокирующим. Никаких убийств, взрывов, сопротивления - просто все живое за пределами периметра вымерло. Скоро становится понятно, что это не просто глобальная катастрофа - это атака. Чтобы дать отпор загадочному противнику, мобилизовали армию, а за периметром построили аванпосты", - рассказали о фильме в компании. Главные роли исполнили Петр Федоров, Алексей Чадов, Светлана Иванова, Константин Лавроненко и другие.

Linkin Park была основана в 1996 году. Группа неоднократно номинировалась на престижную музыкальную премию Grammy, дважды удостаивалась этой награды. Коллектив выпустил семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом более 70 млн экземпляров.

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