В Крыму уверены, что скифское золото вернется на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Власти и общественность Крыма уверены, что скифское золото, на которое заявляет права Украина, будет возвращено на полуостров. Об этом сообщила в пятницу ТАСС депутат Госдумы от Крыма, член комитета по культуре Светлана Савченко, комментируя принятое Апелляционным судом Гааги решение отклонить требование Украины по отводу судьи, рассматривающего дело о скифском золоте.

"Мы уверены, что коллекция в итоге вернется в Крым. Я думаю, что можно приветствовать такое решение суда, потому что оно не в пользу Киева", - сказала Савченко.

По мнению депутата, отказ в замене судьи "может говорить о том, что суд не уверен, что Украина в этом споре является пострадавшей стороной". "Они [суд] могут тянуть время, чтобы получить больше информации. Возможно, будут следить за тем, как будет меняться внешнеполитическая обстановка", - отметила Савченко.

В октябре Украина потребовала отвода судьи Д. Оранье (согласно устоявшейся практике, имена судей в Нидерландах не называются), рассматривающего дело о скифском золоте, в связи с сомнениями в его беспристрастности. 1 ноября Апелляционный суд Гааги отклонил требование Украины.

Неизменность позиции

Заместитель председателя Совета министров республики - постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов считает, что Киев, требуя отвода судьи, пытался отстранить от процесса тех, кто стремится объективно разобраться в ситуации.

"На мой взгляд, тот факт, что отказали Украине в отводе судьи, показывает, что голландская сторона намерена разбираться в этом вопросе (кому следует вернуть экспонаты). Факт, что судью не отвели, доказывает, что Украина неправомерно требовала отвода тех, кто пытался действительно разобраться в ситуации, а доводы украинской стороны не являются обоснованными", - сказал Мурадов ТАСС.

Он пояснил, что крымские музеи, требуя вернуть экспонаты, опираются на нормы международного права. В мировом музейном сообществе существует запрет на разобщение коллекций, и именно это произойдет, если скифское золото передадут Украине, а не Крыму, откуда оно было направлено на выставку в Нидерланды. Кроме того, по его словам, международные нормы предусматривают, что народ имеет приоритетное право на свое культурное наследие. Согласно этому правилу, передать артефакты также нужно Крыму - именно на полуострове их обнаружили археологи.

"Наша позиция остается неизменной. Мы рассчитываем, что наша позиция в рамках международного правового подхода будет учтена. Кроме того, крымские музеи заключили договор с музеем Алларда Пирсона напрямую, и артефакты необходимо вернуть именно музеям-отправителям", - добавил Мурадов.

История вопроса

Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

В числе музеев, экспонаты которых сейчас находятся в Амстердаме, Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический". Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, были возвращены Украине.

Украинская сторона считает, что скифское золото является частью культурного наследия страны, которое в настоящее время незаконно удерживается Нидерландами. Кроме того, Киев заявляет свои права на владение экспонатами.

Крымские музеи, со своей стороны, считают скифское золото частью своего культурного наследия. Они опасаются, что если Музей Алларда Пирсона передаст экспонаты Украине, то они никогда не вернутся в их коллекцию.

Крымские музеи заявляют, что экспонаты должны быть возвращены музеям, во-первых, в соответствии с договорами с Музеем Алларда Пирсона о передаче предметов во временное пользование, во-вторых, в соответствии с правом на оперативное управление по украинским законам.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года принял решение, что скифское золото в соответствии с голландскими законами и нормами международного права должно быть возвращено украинской стороне. При этом инстанция отказалась выносить решение о принадлежности, отметив, что этот вопрос должен решаться уже после того, как коллекция вернется на Украину.

В марте 2017 года крымские музеи подали апелляцию на данное решение. В марте этого года апелляционный суд Амстердама вынес промежуточное решение, отменив решение окружного суда. Однако при этом инстанция не дала ответа относительно принадлежности экспонатов, запросив у сторон дополнительные документы.