Минкультуры нашло нового подрядчика для реконструкции подвала БДТ в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации (Москва) Министерства культуры РФ определила нового подрядчика, который будет ремонтировать подвал Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова после некачественной реконструкции в предыдущие годы. Об этом говорится в протоколе по итогам конкурса на сайте госзакупок.

В сентябре министр культуры РФ Владимир Мединский после осмотра помещений театра, нуждающихся в капитальном ремонте, сообщил ТАСС, что Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ отстранена от организации ремонта здания БДТ, так как дирекция не справилась с поиском подрядчиков и ремонтные работы не были проведены должным образом. Министр отметил тогда, что средства в размере около 600 млн рублей были изъяты из бюджета дирекции и переданы московской дирекции для принятия решения о срочном запуске этих работ.

"Заключить контракт с акционерным обществом "Ренессанс-Реставрация" по цене, предложенной участником закупки - 616 млн 609 тыс. 810 рублей 57 копеек", - говорится в протоколе к закупке на "проведение работ по сохранению объекта культурного наследия: "Малый театр (театр А.С. Суворина)" (первое историческое название здания, где располагается БДТ - прим. ТАСС).

БДТ подавал несколько исков в суд на Северо-Западную дирекцию по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ за отмену спектаклей по причине некачественно проведенных работ в здании театра. Сумма иска составила 827 тыс. рублей. Реконструкция завершилась в 2014 году, дирекция выступала заказчиком работ.

Сейчас театр ведет разбирательство с дирекцией по нескольким искам. В частности, арбитраж Петербурга уже обязал дирекцию устранить замечания по приемке и передаче оборудования на сумму в 487 млн рублей. Решение оспаривается дирекцией в апелляционном суде.

По иску на инженерное оборудование и имущество на 38 млн рублей, поставленное в театр, стороны заключили мировое соглашение, по которому дирекция обязалась устранить все замечания и обеспечить допоставку недостающего имущества на объект в срок не позднее апреля 2021 года. Еще в одном деле БДТ и дирекция выступают истцами, а ответчиком является компания "Балтстрой", которая проводила работы.

Замена кровли

По итогам осмотра помещений БДТ в сентябре министр культуры РФ также отмечал, что в театре предстоит переоборудование и обустройство теплой кровли. Мединский тогда указал на имеющиеся у него и у директора театра сомнения насчет соблюдения сроков компанией-подрядчиком, добавив, что компания, по его данным, обещала выполнить работы до конца текущего года.

"В настоящий момент заканчивается установка защитных временных конструкций. Государственный контракт предусматривает, что вся кровля театра (5 тыс. кв. м) к 25 ноября заменят, и будут проведены все штукатурные работы на фасадной надстройке над кровлей", - сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе БДТ.

Большой драматический театр открылся 15 февраля 1919 года. В 1964 году ему присвоено звание Академического, в 1970 году открыта Малая сцена, с 1992 года он носит имя Г. А. Товстоногова.