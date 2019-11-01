Семен Слепаков и Петр Буслов награждены премией "Парабола"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Артист, музыкант, сценарист Семен Слепаков и режиссер Петр Буслов стали лауреатами премии "Парабола". Торжественная церемония вручения премии Фонда имени поэта Андрея Вознесенского прошла в Центре Вознесенского.

"Одну из премий разделили два человека, они разделили эту премию за телесериал "Домашний арест" - это Петр Буслов и Семен Слепаков. Мы приветствуем этих художников, сделавших замечательный сериал. <...> Отмечаем блестящую драматургию и более чем перспективную идею, которая пришла Семену Слепакову. Петр Буслов - очень профессиональный режиссер с потрясающим темпоритмом рассказа, давно не видел такого, тем более в телесериале", - сказал председатель жюри премии, режиссер Вадим Абдрашитов.

Также премией удостоены композитор Леонид Десятников и пианист Алексей Гориболь за сборник прелюдий для фортепиано "Буковинские песни", а поэт Сергей Стратановский за книгу "Изборник: стихи 1968-2018". Певица Алиса Тен и поэт Лев Оборин были отмечены молодежной премией "Парабола". Победители получают ценный приз, диплом и денежное вознаграждение.

На церемонии награждения также сообщили, что главный редактор литературного альманаха "Эолова арфа" Нина Краснова получила грант от организаторов.

В состав жюри премии, помимо Абдрашитова, вошли председатель Фонда имени А. Вознесенского, автор проекта премии "Парабола", художественный руководитель и автор проекта Центра Вознесенского Зоя Богуславская, актриса театра и кино Алла Демидова, народный артист России Олег Меньшиков, композитор Алексей Рыбников, литературовед Елена Пастернак, поэты Юрий Кублавский и Мария Степанова.

Премия "Парабола" была учреждена 1 февраля 2013 года к 80-летию Андрея Вознесенского. А к 85-летию поэта в его день рождения, 12 мая, был торжественно открыт Центр его имени. Лауреатами премии за годы ее существования стали поэты Андрей Гришаев, Андрей Поляков, Мария Ватутина, Владимир Козлов, издатель Алексей Костанян, режиссеры Владимир Панков и Кирилл Серебренников, актеры Владимир Машков, Тимофей Трибунцев, Филипп Авдеев и Александр Молочников, композитор Дмитрий Курляндский, дирижер Теодор Курентзис, редактор Владимир Кочетов, пианисты Екатерина Мечетина и Филипп Копачевский, писатель, сценарист и режиссер Ираклий Квирикадзе, режиссер Юрий Бутусов и многие другие.