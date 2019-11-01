Ленобласть приняла эстафету Всероссийского театрального марафона от Великого Новгорода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Эстафета Всероссийского театрального марафона перешла от Великого Новгорода к Ленинградской области. Торжественная передача символа марафона - статуэтки в форме веера - прошла в пятницу на сцене государственного областного драматического театра "Апрель" в Лодейном Поле.

"Год Театра в Российской Федерации подходит к концу, и Всероссийский театральный марафон, который устроен в этом году, пришел к нам в Ленинградскую область, в Лодейное Поле, в государственный драматический театр "Апрель", - сказал журналистам перед церемонией директор, художественный руководитель театра "Апрель" Алексей Байдаков.

Заместитель министра культуры Новгородской области Илианна Петрова отметила, что буквально несколько дней назад Великий Новгород принимал символ театрального марафона от Псковской области, от Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина. "Сегодня мы передаем этот символ Ленинградской области и очень надеемся, что Новгородский академический театр драмы имени Ф.М. Достоевского также подарит незабываемые впечатления, прекрасные встречи с настоящим творчеством, с настоящим театральным искусством, и жители Ленинградской области также окажутся довольны и будут рады такому прекрасному событию", - сказала она журналистам.

Новгородские актеры привезли в Ленинградскую область три постановки. В пятницу зрителям представили спектакли "Иван да Марья" и "Семейное счастье", а 2 ноября публика увидит постановку "Незамужняя женщина".

3 ноября на сцене Вологодского драматического театра состоится торжественная церемония передачи символа Всероссийского театрального марафона Вологодской области. Театр-студия "Апрель" познакомит юных зрителей со спектаклем "Тутта Карлссон + Людвиг XIV =" и покажет два вечерних спектакля для взрослых - "Женитьба" и "Последняя любовь".

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в нем участвуют все 85 регионов страны. Он стартовал в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Мероприятие проходит в форме театральной эстафеты: региональные театры отправляются на гастроли и передают специальный символ марафона следующему участнику. Подведение итогов состоится на полях Международного культурного форума, который пройдет 14-16 ноября в Санкт-Петербурге.