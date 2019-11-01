Минкультуры просит сократить число сеансов зарубежного кино в День народного единства

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры России подтвердило, что направило дистрибьюторам просьбу сократить число сеансов зарубежного кино в российских кинотеатрах в День народного единства. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе министерства.

СМИ ранее сообщили, что Минкультуры направило кинопрокатчикам и киносетям письмо с просьбой уменьшить в День народного единства, 4 ноября, число сеансов зарубежных фильмов.

"Действительно, существует практика рассылки подобных рекомендаций накануне важных государственных праздников, например, Дня Победы или Дня народного единства. Это абсолютно нормальная практика, которая, подчеркнем еще раз, носит рекомендательный характер", - сказали в пресс-службе министерства.

День народного единства отмечается в России 4 ноября с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году - ключевом событии в истории Смутного времени в России (1598-1613 года). Возглавили народное ополчение земский староста Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский.