Народная артистка РСФСР Раиса Максимова отмечает 90-летний юбилей на сцене МХТ им. Чехова

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Раиса Максимова, которой в субботу исполняется 90 лет, отметит юбилей на сцене Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова, где бессменно служит уже 63 года. Актриса сыграет роль "вечной Алисы" в спектакле Ренаты Литвиновой "Северный ветер", сообщила ТАСС пресс-атташе театра Наталья Витвицкая.

"В спектакле "Северный ветер" у Раисы Викторовны Максимовой роль "вечной Алисы", которой, согласно пьесе, 100 лет. Так что исполнительница этой роли на 10 лет моложе своей героини", - с улыбкой заметила собеседница агентства.

Своим мнением по поводу Раисы Максимовой поделилась также автор пьесы и режиссер спектакля Рената Литвинова. "Для меня было честью поработать с Раисой Викторовной Максимовой - легендарной актрисой, старейшиной МХТ", - призналась Литвинова. "В Художественном театре всегда были такие великолепные артисты, которые всю жизнь отдали этому театру, "мхатовские старики", как их называют, теперь эту нишу заняла Раиса Викторовна", - считает она.

Участие Максимовой в работе над нашим спектаклем было бесценно, продолжила режиссер. Она была примером совсем молодым актрисам - тогда еще стажерам из театральной школы. Всегда готова к сцене, знает тексты, никогда не опаздывает, получает удовольствие от работы над ролью. Это было счастьем - объединить на сцене актрису-легенду и 17-летних молодых, еще только студентов.

"Меня восхищает одержимое служение профессии, люди одержимые сильнее всех, даже самых талантливых", - убеждена Литвинова. - Они и есть самая суть театра. Раиса Викторовна знает цену успеху: никогда не предавать свою звезду, свой дар".

Не жалея восторженных слов в адрес юбилярши, Литвинова сумела найти главные. "В моей пьесе "Северный ветер" у ее героини "вечной Алисы" есть такая фраза: "Говорят, есть две главные вещи в жизни - работа и любовь, но побеждает только работа", - процитировала Литвинова. - Раиса Викторовна, по-моему, сумела эти две важные вещи совместить. Я желаю ей еще ролей - в них главное долголетие актеров. Будут роли - будет жизнь, и будет счастье".

Из биографии актрисы

Раиса Максимова начала свой творческий путь в 17 лет, поступив на сцену Саратовского драматического театра в качестве вспомогательного состава. Через два года она стала актрисой Саратовского ТЮЗа. В этом театре ее увидел Олег Табаков, тогда еще 14-летний школьник. Впоследствии они познакомились уже в Москве.

"Олег Павлович всегда относился ко мне по-особенному, называл меня "памятью свой юности", - говорит актриса.

Максимова поступила в Школу-студию МХАТ в 1952 году. Руководителем курса был знаменитый педагог и актер Художественного театра Павел Массальский. А однокурсниками - Олег Басилашвили, Татьяна Доронина, Евгений Евстигнеев, Михаил Козаков, Виктор Сергачев.

Окончив Школу-студию МХАТ в 1956 году, была принята в Московский Художественный театр тогдашним директором - легендарной актрисой Аллой Тарасовой.

С тех пор Раиса Максимова бессменно служит в Художественном театре. Уже 63 года. Сыграла более 70 ролей.

При разделе МХАТа в 1987 году актриса поддержала Олега Ефремова и осталась в его труппе. Затем работала при Олеге Табакове. Теперь МХТ имени Чехова возглавляет Сергей Женовач. Сейчас в репертуаре Максимовой два спектакля - "Лес" в постановке Кирилла Серебренникова и "Северный ветер", где автором пьесы и режиссером стала Рената Литвинова.