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Медведев поздравил актрису Раису Максимову с 90-летием

Премьер отметил редкое дарование артистки, умение быть искренней и естественной в каждой роли, позволившие ей "стать одной из ярких звезд МХТ"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил актрису Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова народную артистку РСФСР Раису Максимову с 90-летием. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.

"Всегда, выходя на знаменитые подмостки, вы рассказываете пронзительные истории о судьбах людей, человеческих взаимоотношениях, любви и надежде. Заставляете зрителей переживать, размышлять о жизни вместе с вашими героинями", - говорится в сообщении.

Премьер отметил редкое дарование Максимовой, умение быть искренней и естественной в каждой роли, позволившие артистке "стать одной из ярких звезд МХТ".

Раиса Максимова родилась 2 ноября 1929 года в Саратове. В 1946 году окончила Саратовское театральное училище им. И. А. Слонова (ныне - Театральный институт Саратовской государственной консерватории, академии, им. Л. В. Собинова), в 1956 году - Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ) СССР им. М. Горького (ныне - Школа-студия, институт, им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном театре им. А. П. Чехова). С 1956 года по н. в. служит в Московском художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова (до разделения театра в 1987 году - в составе единого Московского художественного академического театра СССР им. М. Горького).

Раиса Максимова снималась в кино. Дебютной для нее стала роль Аглаи Епанчиной в экранизации романа Федора Достоевского "Идиот" (1958, режиссер Иван Пырьев). Также она исполняла роли в фильмах "Моя судьба" (1973, Леонид Пчелкин), "Вдовы" (1976, Сергей Микаэлян), "Послушай, не идет ли дождь…" (1999, Аркадий Кордон), сериале "Закон и порядок" (2007, Дмитрий Брусникин). Народная артистка РСФСР (1990), награждена орденами Дружбы (1998), Почета (2005), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2009), отмечена Почетной грамотой президента РФ (2014).

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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