Центрнаучфильм и Леннаучфильм будут производить 10-15 фильмов в год

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Киностудии Центрнаучфильм и Леннаучфильм планируют создавать около 10-15 фильмов в год о российских достижениях в различных сферах производства. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор киностудии имени Горького, председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.

Ранее в интервью ТАСС министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что Минкульт нацелен на возрождение научно-популярного кино в России. По его словам, на это потребуется примерно 2-4 года.

"Да, эти сроки [2-4 года] реальны, если наладить системное производство. У нас есть план на базе Центрнаучфильма и Леннаучфильма производить не менее 10-15 фильмов в год о реальных российских прорывах в разных отраслях: оборонная промышленность, космическая, тяжелое машиностроение, светское хозяйство, металлургия и т. п. А также 15-20 научно-популярных фильмов в год для целей образования, мы надеемся, что это будет востребовано в рамках Российской электронной школы и в вузах", - сказала она.

Как отметил ранее Мединский, киностудия Горького, в состав которой входят Центрнаучфильм и Леннаучфильм, может выпускать 30-40 фильмов в год, однако этот потенциал пока не используется.