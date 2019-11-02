Пермский ТЮЗ представил первую премьеру сезона

ПЕРМЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Спектакль для подростков по роману немецкого писателя Вольфганга Херрндорфа "Гудбай, Берлин" стал первой премьерой 55-го сезона в Пермском театре юного зрителя (ТЮЗ). Два главных героя - Майк и Чик - отправляются в путешествие по Германии, которое оборачивается для них не только удивительным приключением, но и дружбой. Об этом ТАСС рассказал художественный руководитель театра Михаил Скоморохов.

"Гудбай, Берлин" - очень славная пьеса Вольфганга Херрндорфа, поставил ее режиссер, худрук Барнаульского музыкального театра Константин Яковлев. Эта пьеса о судьбе подростков. Когда 14 лет наступает, они вырастают, обретают свободу. С другой стороны, ответственность за себя, за других, как у них в семье укладываются отношения. Это интересная история", - сказал он.

Херрндорф написал свое произведение в 2010 году, вскоре его перевели на 24 языка мира, а общий тираж книги превысил 1 млн экземпляров. "Гудбай, Берлин" называют главной подростковой книгой десятилетия. "Это история о том, что не нужно сразу воспринимать, ставить какой-то штамп на людях, штамп на жизни в целом. История о том, как сложно воспитать подростка и при этом не убить в нем человека, его какие-то правильные человеческие качества, его восприятие мира правильное", - рассказал журналистам на пресс-конференции перед премьерными показами Яковлев.

По его словам, работа над спектаклем шла с июня, постановка получилась масштабной, в ней занята большая часть труппы - порядка 20 человек - и все они помогали режиссеру создавать спектакль. "Мы работали с артистами, каждый что-то привносил. Было прекрасно, что материал им полюбился", - добавил режиссер.

Следующая премьера ждет зрителей уже 6 декабря, худрук театра Михаил Скоморохов готовит музыкальную комедию "Прибайкальская кадриль" по пьесе драматурга Владимира Гуркина, известного в качестве сценариста художественного фильма "Любовь и голуби".

Пермский театр юного зрителя основан в 1964 году, с 1982 года ТЮЗ возглавляет народный артист России Михаил Скоморохов.