Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Акция "Ночь искусств" пройдет во всех регионах России

Тема ночи, которая охватит свыше 40 млн россиян, - "Искусство объединяет"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет 3 ноября и объединит музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы по всей стране. Всего в рамках акции состоится более 3,5 тыс. мероприятий - выставок, спектаклей, мастер-классов и других.

Как рассказал на пресс-конференции в преддверии акции заместитель министра культуры России Павел Степанов, предполагается, что "Ночь искусств" охватит более 40 млн россиян. В этом году она пройдет под знаком Дня народного единства, а ее темой станет "Искусство объединяет". Не останется в стороне и Год театра - торжественный старт акции будет дан в московском музыкальном театре "Геликон-опера". Там вечером представят постановку оперы Сергея Рахманинова "Алеко" по поэме Пушкина "Цыганы". Также в рамках акции в столице пройдет сразу несколько премьер театральных спектаклей, подготовленных специально к "Ночи искусств".

Всего в Москве запланировано более 250 бесплатных мероприятий - они пройдут не только в учреждениях культуры, но и на таких необычных площадках как Казанский и Киевский вокзалы, а также аэропорт Шереметьево. Например, на Киевском вокзале выступит Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова, который подготовил программу "Vauxhall song. Большая ночная серенада". Там же состоится вокально-танцевальный флешмоб "А капелла" группы Екатерины Гришаевой и вокально-танцевальный флешмоб "Поющие пассажиры". А гостей Казанского вокзала ждет премьера "Ночной симфонии поездов" в четырех частях.

Российская государственная библиотека приглашает в "Ночь искусств" на премьеру "В ожидании Мастера" - артисты МХТ имени Чехова Наталья Швец и Валерий Баринов прочитают неизданные главы романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Также в программе РГБ - премьера сторителлинг-спектакля "П. и Н." от артистов "Мастерской Дмитрия Брусникина" по мотивам "Преступления и наказания" Федора Достоевского.

Всех, кто окажется в "Ночь искусств" в международном аэропорту Шереметьево, ждет спектакль "Пушкин навсегда". В музыкально-поэтическом спектакле юные артисты исполняют стихи русского поэта в сопровождении Московского молодежного эстрадно-симфонического оркестра имени Владимира Шикина.

Впервые к акции присоединятся участники проекта "Московское долголетие". Десять "Добрых автобусов" "Московского долголетия" совершат ночной рейс по площадкам "Ночи искусств". Пятьсот участников проекта отправятся в тур по ночной Москве. В "Ночь искусств" представители старшего поколения посетят Государственную Третьяковскую галерею, Московский музей современного искусства и Еврейский музей и центр толерантности, где в этот вечер также запланирована особая программа.

Мистика музеев

Учреждения культуры в российских городах придумали для "Ночи искусств" оригинальные программы, которые отражают особенности культуры регионов и таинственность ночи.

В Санкт-Петербурге "Лунная" тематика объединит два концерта, которые пройдут в воскресенье. Филармония джазовой музыки представит публике программу "Луна для двоих": в исполнении музыкантов прозвучат произведения джазовых композиторов, в названии которых есть слово "луна". На концерте "В лунном сиянии" на Малой сцене "Мюзик-Холла" с участием солистов Оперного хора театра прозвучат старинные русские романсы и песни на музыку русских композиторов Варламова, Гурилева, Чайковского, Рахманинова и других. В Омске готовится концерт Омского камерного оркестра "Музыка в темноте. EXPIRIENCE", 90 слушателей которого будут находиться в темном зале рядом с музыкантами.

Литературно-спиритическим сеансом намерены удивить публику в "Ночь искусств" в областном доме литераторов имени Сергея Аксакова в Оренбурге. Гостям вечера старше 16 лет предстоит "взять интервью" у классиков: Александра Пушкина, Сергея Есенина и Михаила Лермонтова - если их духи согласятся выйти на связь, уточняют организаторы.

"Надо понимать, что мероприятие больше шуточное, никакой бесовщиной мы не занимаемся. Подробности нашего спиритического сеанса оставим в секрете, потому что это сюрприз. Мы решили устроить все по правилам: будут свечи, спиритический круг, блюдце, медиум, точнее, человек, который будет исполнять роль медиума", - рассказала ТАСС представитель дома литераторов Елена Болотова.

Почти мистикой будет демонстрация в Калининградском музее изобразительных искусств картин и фресок Леонардо да Винчи - от раннего "Благовещения" до знаменитой "Моны Лизы". Они будут представлены в виде стереорепродукций на выставке "Леонардо 3D". Специальные очки позволят рассмотреть репродукции "в объеме", рассказали ТАСС в пресс-службе музея.

Путешествия во времени

В Музее археологии курорта Роза Хутор в Сочи современные технологии помогут переместиться в каменный век. "У нас все, что есть, оживает с помощью мобильного приложения. Если навести экран (гаджета) на вещь, которая была раскопана, она предстает в воссозданном виде, 3D модель которой можно покрутить", - рассказала ТАСС директор по развитию инфраструктурных проектов и сервисов курорта "Роза Хутор" Анна Дугар-Жабон. В интерактивном комплексе можно будет сравнить животных каменного века по весу и росту человека с носорогом, мамонтом и с пещерным медведем.

Севастопольский музей-заповедник "Херсонес Таврический" во время Ночи искусств также приглашает ощутить себя в древней эпохе.

На самой древней театральной площадке России, в созданном примерно в IV-III веке до нашей эры амфитеатре Херсонеса, пройдет концерт. В Саду миниатюр, среди копий исторических зданий Херсонеса и желтеющих осенних деревьев, реконструкторы воссоздадут атмосферу Средневековья, там можно будет сыграть в игры херсонеситов - тех, кто жил на этой земле в Средние века; они основаны на греческой игровой традиции, рассказала ТАСС заведующий культурно-просветительским отделом "Херсонеса Таврического" Александра Суворова.

Ночь искусств в Псковской области будет посвящена включению летом этого года десяти псковских храмов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Жители и гости города под покровом ночи смогут пройти внутрь Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря XII века, единственного в России, где лучше всего сохранились домонгольские фрески. Таких поздних экскурсий в собор еще не было, но и в этот раз посчастливится не многим - из-за необходимости соблюдения температурно-влажностного режима и небольшой площади помещений всего будет допущено 75 человек, все места уже заняты, сообщила ТАСС замдиректора по организационно-массовой и методической работе Псковского музея-заповедника Татьяна Огинская.

Улететь в историю

В Кузбассе, на родине летчика-космонавта Алексея Леонова участникам акции "Ночь искусств" предложат смоделировать выход в открытый космос и погрузиться в межпланетное пространство за счет соединения световых, дымовых и видеоэффектов. В Кемерове на площадке регионального центра искусств будет работать видеоинсталляция "12 минут" - ровно столько провел в открытом космосе Леонов, когда первым в истории человечества покинул кабину космического корабля.

О важных исторических событиях напомнят музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление", где посетители смогут использовать новый мультимедийный гид, который дает возможность рассмотреть объемное 3-D изображение музейных предметов - танков, наград, предметов вооружения и экипировки, и Владимиро-Суздальский музей-заповедник - в музейном центре "Палаты" гости смогут увидеть изданные после Февральской революции в 1917 года ноты Гимна свободной России и услышать это произведение в исполнении Яны Тарасовой и Никиты Филаретова.

Северный морской музей в Архангельске посвятит "Ночь искусств" культуре традиционного деревянного судостроения, на это его вдохновил недавно преподнесенный дар - настоящий поморский карбас "Тойма". В Красноярском крае к ночи искусств присоединится самый северный музей региона - Таймырский краеведческий музей в Дудинке, который расскажет посетителям о культуре, традициях коренных народов Севера. Национальный музей Калмыкии обещает обучить гостей "Ночи музеев" основам китайской каллиграфии. В театральной гостиной Русского театра предоставят возможность поучаствовать в мастер-классах по театральному мастерству и искусству сценической речи, а также облачиться в театральный костюм и обучиться азам мастерства сценического грима.

В Чечне представят картину Александра Головина "Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке", которая пропала во время первой военной кампании в 1994-1995 годах, а недавно обнаружилась в Третьяковской галерее. "Возвращение в родные пенаты утраченных музейных ценностей - это уже сам по себе значимый факт, поскольку мы неустанно работаем над восстановлением былых фондов. Любая найденная, обнаруженная и возвращенная вещь из нашего музея для нас уже событие", - рассказал ТАСС директор национального музея Чечни Ваха Асталов.

В "Ночь искусств" планируется торжественное открытие семи виртуальных концертных залов в Ингушетии, Брянской области, Калужской области, Костромской области, Магаданской области, Мурманской области, Псковской области. К трансляции из концертного зала имени Чайковского Московской филармонии присоединятся еще 33 виртуальных концертных зала, открытые в 2019 году. В рамках мероприятия в режиме прямой трансляции жители 40 городов увидят выступление всемирно известного Государственного академического хореографического ансамбля "Березка".

Теги
РоссияСанкт-ПетербургАрхангельская областьИнгушетияКраснодарский крайМурманская областьКалмыкияЧечняКрасноярский крайБрянская областьКалининградская областьКалужская областьКемеровская областьКостромская областьМагаданская областьОмская областьОренбургская областьПсковская областьСевастополь
Реклама на ТАСС
Игорь Крутой объединит музыкантов и фигуристов в посвященном его юбилею шоу
Премьера концертной программы состоится в Москве на стадионе "ВТБ-Арена"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС