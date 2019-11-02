Акция "Ночь искусств" пройдет во всех регионах России

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет 3 ноября и объединит музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы по всей стране. Всего в рамках акции состоится более 3,5 тыс. мероприятий - выставок, спектаклей, мастер-классов и других.

Как рассказал на пресс-конференции в преддверии акции заместитель министра культуры России Павел Степанов, предполагается, что "Ночь искусств" охватит более 40 млн россиян. В этом году она пройдет под знаком Дня народного единства, а ее темой станет "Искусство объединяет". Не останется в стороне и Год театра - торжественный старт акции будет дан в московском музыкальном театре "Геликон-опера". Там вечером представят постановку оперы Сергея Рахманинова "Алеко" по поэме Пушкина "Цыганы". Также в рамках акции в столице пройдет сразу несколько премьер театральных спектаклей, подготовленных специально к "Ночи искусств".

Всего в Москве запланировано более 250 бесплатных мероприятий - они пройдут не только в учреждениях культуры, но и на таких необычных площадках как Казанский и Киевский вокзалы, а также аэропорт Шереметьево. Например, на Киевском вокзале выступит Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова, который подготовил программу "Vauxhall song. Большая ночная серенада". Там же состоится вокально-танцевальный флешмоб "А капелла" группы Екатерины Гришаевой и вокально-танцевальный флешмоб "Поющие пассажиры". А гостей Казанского вокзала ждет премьера "Ночной симфонии поездов" в четырех частях.

Российская государственная библиотека приглашает в "Ночь искусств" на премьеру "В ожидании Мастера" - артисты МХТ имени Чехова Наталья Швец и Валерий Баринов прочитают неизданные главы романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Также в программе РГБ - премьера сторителлинг-спектакля "П. и Н." от артистов "Мастерской Дмитрия Брусникина" по мотивам "Преступления и наказания" Федора Достоевского.

Всех, кто окажется в "Ночь искусств" в международном аэропорту Шереметьево, ждет спектакль "Пушкин навсегда". В музыкально-поэтическом спектакле юные артисты исполняют стихи русского поэта в сопровождении Московского молодежного эстрадно-симфонического оркестра имени Владимира Шикина.

Впервые к акции присоединятся участники проекта "Московское долголетие". Десять "Добрых автобусов" "Московского долголетия" совершат ночной рейс по площадкам "Ночи искусств". Пятьсот участников проекта отправятся в тур по ночной Москве. В "Ночь искусств" представители старшего поколения посетят Государственную Третьяковскую галерею, Московский музей современного искусства и Еврейский музей и центр толерантности, где в этот вечер также запланирована особая программа.

Мистика музеев

Учреждения культуры в российских городах придумали для "Ночи искусств" оригинальные программы, которые отражают особенности культуры регионов и таинственность ночи.

В Санкт-Петербурге "Лунная" тематика объединит два концерта, которые пройдут в воскресенье. Филармония джазовой музыки представит публике программу "Луна для двоих": в исполнении музыкантов прозвучат произведения джазовых композиторов, в названии которых есть слово "луна". На концерте "В лунном сиянии" на Малой сцене "Мюзик-Холла" с участием солистов Оперного хора театра прозвучат старинные русские романсы и песни на музыку русских композиторов Варламова, Гурилева, Чайковского, Рахманинова и других. В Омске готовится концерт Омского камерного оркестра "Музыка в темноте. EXPIRIENCE", 90 слушателей которого будут находиться в темном зале рядом с музыкантами.

Литературно-спиритическим сеансом намерены удивить публику в "Ночь искусств" в областном доме литераторов имени Сергея Аксакова в Оренбурге. Гостям вечера старше 16 лет предстоит "взять интервью" у классиков: Александра Пушкина, Сергея Есенина и Михаила Лермонтова - если их духи согласятся выйти на связь, уточняют организаторы.

"Надо понимать, что мероприятие больше шуточное, никакой бесовщиной мы не занимаемся. Подробности нашего спиритического сеанса оставим в секрете, потому что это сюрприз. Мы решили устроить все по правилам: будут свечи, спиритический круг, блюдце, медиум, точнее, человек, который будет исполнять роль медиума", - рассказала ТАСС представитель дома литераторов Елена Болотова.

Почти мистикой будет демонстрация в Калининградском музее изобразительных искусств картин и фресок Леонардо да Винчи - от раннего "Благовещения" до знаменитой "Моны Лизы". Они будут представлены в виде стереорепродукций на выставке "Леонардо 3D". Специальные очки позволят рассмотреть репродукции "в объеме", рассказали ТАСС в пресс-службе музея.

Путешествия во времени

В Музее археологии курорта Роза Хутор в Сочи современные технологии помогут переместиться в каменный век. "У нас все, что есть, оживает с помощью мобильного приложения. Если навести экран (гаджета) на вещь, которая была раскопана, она предстает в воссозданном виде, 3D модель которой можно покрутить", - рассказала ТАСС директор по развитию инфраструктурных проектов и сервисов курорта "Роза Хутор" Анна Дугар-Жабон. В интерактивном комплексе можно будет сравнить животных каменного века по весу и росту человека с носорогом, мамонтом и с пещерным медведем.

Севастопольский музей-заповедник "Херсонес Таврический" во время Ночи искусств также приглашает ощутить себя в древней эпохе.

На самой древней театральной площадке России, в созданном примерно в IV-III веке до нашей эры амфитеатре Херсонеса, пройдет концерт. В Саду миниатюр, среди копий исторических зданий Херсонеса и желтеющих осенних деревьев, реконструкторы воссоздадут атмосферу Средневековья, там можно будет сыграть в игры херсонеситов - тех, кто жил на этой земле в Средние века; они основаны на греческой игровой традиции, рассказала ТАСС заведующий культурно-просветительским отделом "Херсонеса Таврического" Александра Суворова.

Ночь искусств в Псковской области будет посвящена включению летом этого года десяти псковских храмов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Жители и гости города под покровом ночи смогут пройти внутрь Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря XII века, единственного в России, где лучше всего сохранились домонгольские фрески. Таких поздних экскурсий в собор еще не было, но и в этот раз посчастливится не многим - из-за необходимости соблюдения температурно-влажностного режима и небольшой площади помещений всего будет допущено 75 человек, все места уже заняты, сообщила ТАСС замдиректора по организационно-массовой и методической работе Псковского музея-заповедника Татьяна Огинская.

Улететь в историю

В Кузбассе, на родине летчика-космонавта Алексея Леонова участникам акции "Ночь искусств" предложат смоделировать выход в открытый космос и погрузиться в межпланетное пространство за счет соединения световых, дымовых и видеоэффектов. В Кемерове на площадке регионального центра искусств будет работать видеоинсталляция "12 минут" - ровно столько провел в открытом космосе Леонов, когда первым в истории человечества покинул кабину космического корабля.

О важных исторических событиях напомнят музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление", где посетители смогут использовать новый мультимедийный гид, который дает возможность рассмотреть объемное 3-D изображение музейных предметов - танков, наград, предметов вооружения и экипировки, и Владимиро-Суздальский музей-заповедник - в музейном центре "Палаты" гости смогут увидеть изданные после Февральской революции в 1917 года ноты Гимна свободной России и услышать это произведение в исполнении Яны Тарасовой и Никиты Филаретова.

Северный морской музей в Архангельске посвятит "Ночь искусств" культуре традиционного деревянного судостроения, на это его вдохновил недавно преподнесенный дар - настоящий поморский карбас "Тойма". В Красноярском крае к ночи искусств присоединится самый северный музей региона - Таймырский краеведческий музей в Дудинке, который расскажет посетителям о культуре, традициях коренных народов Севера. Национальный музей Калмыкии обещает обучить гостей "Ночи музеев" основам китайской каллиграфии. В театральной гостиной Русского театра предоставят возможность поучаствовать в мастер-классах по театральному мастерству и искусству сценической речи, а также облачиться в театральный костюм и обучиться азам мастерства сценического грима.

В Чечне представят картину Александра Головина "Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке", которая пропала во время первой военной кампании в 1994-1995 годах, а недавно обнаружилась в Третьяковской галерее. "Возвращение в родные пенаты утраченных музейных ценностей - это уже сам по себе значимый факт, поскольку мы неустанно работаем над восстановлением былых фондов. Любая найденная, обнаруженная и возвращенная вещь из нашего музея для нас уже событие", - рассказал ТАСС директор национального музея Чечни Ваха Асталов.

В "Ночь искусств" планируется торжественное открытие семи виртуальных концертных залов в Ингушетии, Брянской области, Калужской области, Костромской области, Магаданской области, Мурманской области, Псковской области. К трансляции из концертного зала имени Чайковского Московской филармонии присоединятся еще 33 виртуальных концертных зала, открытые в 2019 году. В рамках мероприятия в режиме прямой трансляции жители 40 городов увидят выступление всемирно известного Государственного академического хореографического ансамбля "Березка".