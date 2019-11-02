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Игорь Крутой объединит музыкантов и фигуристов в посвященном его юбилею шоу

Премьера концертной программы состоится в Москве на стадионе "ВТБ-Арена"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Народный артист России композитор Игорь Крутой в воскресенье представит новую концертную программу, посвященную его 65-летию, на московском стадионе "ВТБ-Арена" ("Динамо"). Вместе с известными музыкантами в шоу примут участие звезды фигурного катания.

Крутой отметил 65-летие 29 июля.

"В Москве 3 ноября состоится премьера на сцене спорткомплекса "Динамо", и мою музыку будут петь Андреа Бочелли, Аида Гарифуллина, Димаш (Кудайбергенов), Лара Фабиан, будет играть Юрий Башмет, - сообщил маэстро ТАСС. - Этот концерт представляет собой единый музыкальный спектакль, совмещенный со льдом - Илья Авербух ставит под музыку номера с фигуристами".

На "ВТБ-Арену" выйдут Алексей Ягудин, Татьяна Навка и Роман Костомаров, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Аделина Сотникова, Александра Степанова и Иван Букин, Елена Радионова, Виктория Синицына и Никита Кацалапов и другие, указано в афише.

Еще одну концертную программу - "В жизни только раз бывает 65" - Крутой представит 15-16 ноября в Государственном Кремлевском дворце с участием Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Прозвучат композиции альбома Romanza, написанные им специально для всемирно известных оперных исполнителей.

До этого Крутой показал юбилейные шоу в Сочи в рамках международного конкурса исполнителей "Новая волна" и на сцене "Барклайс-центр" в Нью-Йорке. Песни маэстро в них исполняли Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Валерий Леонтьев, Дима Билан, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Димаш Кудайбергенов и другие.

Игорь Крутой - автор хитов "Мадонна", "Любовь, похожая на сон", "Незаконченный роман" и десятков других. Его песни исполняют Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Александр Буйнов, Ирина Аллегрова, Александр Серов и многие другие представители российской эстрады, а также франкоязычная артистка Лара Фабиан, итальянский кроссовер-певец Андреа Бочелли, оперные звезды Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. В 2009 году записал совместный альбом "Дежавю" с баритоном Дмитрием Хворостовским (1962-2017).

Теги
СШАРоссияКрутой, Игорь ЯковлевичНетребко, Анна ЮрьевнаБашмет, Юрий Абрамович
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