The Hollywood Reporter составил рейтинг самых популярных актеров и актрис

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Дженнифер Энистон названа самой популярной личностью среди актеров и киноактрис в США. Она дебютировала в рейтинге, опубликованном в субботу профильным журналом The Hollywood Reporter .

Список по заказу журнала подготовила аналитическая компания MVPindex. Она изучала предпочтения пользователей социальных сетей Facebook, Instagram, сервиса микроблогов Twitter и видеохостинга YouTube за календарную неделю, завершившуюся 29 октября.

Энистон в середине октября впервые завела личную страницу в Instagram, выбрав в качестве первой публикации совместное селфи со своими партнерами по сериалу "Друзья" (Friends, 1994-2004): Кортни Басс Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом Лебланом, Мэттью Перри и Дэвидом Швиммером. За первые девять часов публикация набрала почти 6 млн лайков. За то же время актриса успела заручиться поддержкой аудитории из 3,7 млн подписчиков. На сегодняшний день эта цифра возросла до 18 млн.

Энистон сместила с позиции лидера рейтинга актера Дуэйна Джонсона по прозвищу "Скала", который занял почетное второе место. Третье место досталось актрисе Лили Рейнхарт. Замкнули первую пятерку Камила Мендес и Гэбриэл Юнион. Далее расположились Джордж Такей, Мэделин Петш, Приянка Чопра, Нина Добрев и Эмили Ратаковски.

50-летняя Энистон известна зрителям именно по сериалу "Друзья". За время съемок в нем она была удостоена премий Emmy в номинации "Лучшая женская роль в комедийном сериале" и "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль на ТВ (комедия или мюзикл)". Энистон снималась в таких фильмах, как "Марли и я" (2008), "Брюс Всемогущий" (2003), "Развод по-американски" (2006) и многих других. Она считается одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, неоднократно признавалась разными изданиями одной из самых привлекательных женщин мира.