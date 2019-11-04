Первый канал покажет 4 ноября документальный фильм "Рюриковичи"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 ноября. /ТАСС/. Премьера документально-игрового фильма "Рюриковичи" кинокомпании Star Media состоится на Первом канале в День народного единства. Большая часть съемок киноленты проходила на территории Великого Новгорода, сообщила ТАСС зампред правительства Новгородской области Елена Кирилова.

Документально-игровой фильм "Рюриковичи", режиссером которого стал Максим Беспалый, состоит из восьми серий. Над созданием исторической кинокартины работала кинокомпания Star Media совместно с кинокомиссией Новгородской области. Согласно информации, размещенной на сайте Первого канала, премьера 1-я и 2-я серии киноленты состоится 4 ноября в 16:40 мск.

"Символично, что фильм "Рюриковичи", рассказывающий о первой русской династии, выйдет на Первом канале 4 ноября в День народного единства. Для всех жителей Новгородской области это событие знаменательно еще и тем, что большая часть съемок проходила в Великом Новгороде, именно на Рюриковом городище, где была резиденция князя. Все зрители нашей великой страны смогут увидеть наши замечательные памятники, сохранившие былое величие, живописные места, где зарождалось российское государство", - сказала ТАСС зампред правительства Новгородской области Елена Кирилова.

Как сообщили ТАСС в кинокомиссии Новгородской области, более половины сцен киноленты снимались в Великом Новгороде, основной съемочный процесс проходил с марта 2018 года по май 2019 года. Съемки велись на территории новгородского Кремля, Свято-Юрьева монастыря, в музее "Витославлицы", одной из площадок для съемочного процесса также стала территория Рюрикова Городища, где для фильма была создана специальная декорация в виде построек средневекового города.

"Компания Star Media с документальной драмой "Рюриковичи" была одной из первых, с кем начала свою работу кинокомиссия Новгородской области. Режиссер Максим Беспалый создал вокруг себя удивительную атмосферу таинства искусства, обладая при этом блестящим знанием истории. К числу исторических консультантов картины присоединился и новгородский писатель, историк Виктор Смирнов. Новгородцы приняли активное участие в съемках картины, делились впечатлениями", - сказала ТАСС руководитель кинокомиссии Новгородской области Марина Лукашова.

Она добавила, что съемки фильма были организованы при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Новгородской области. Как ТАСС сообщал ранее, регион стал пилотным по созданию льготных условий для кинопроизводства. Агентство стратегических инициатив совместно с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения подписали соглашения с руководством 10 пилотных регионов, в том числе Новгородской областью, в 2017 году. Программа предполагает создание на территориях субъектов льготных условий для кино- и телепроизводств, в том числе введение системы рибейтов - компенсации части затрат на съемки из регионального бюджета.