Театр имени Вахтангова представляет премьеру спектакля "Превращение" по Францу Кафке

МОСКВА, 4 ноября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский государственный театр имени Евгения Вахтангова представляет в понедельник на своей Симоновской сцене премьеру спектакля "Превращение" по одноименной новелле Франца Кафки. Постановку осуществил режиссер из Германии Йозуа Резинг, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

"Франц Кафка (1883-1924 годы) - один из наиболее знаменитых в мире немецкоязычных писателей XX века, поэтому руководство Вахтанговского театра сочло логичным пригласить для постановки его новеллы "Превращение" режиссера из Германии, которым стал Йозуа Резинг", - сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что Франц Кафка, автор романов "Процесс", "Замок" и многих новелл, родился в еврейской семье в Праге. Писать он начал еще в годы учебы на юридическом факультете Пражского университета. При жизни Кафки было опубликовано лишь три небольших сборника его новелл и отдельные произведения.

"Кафка думал, что его сочинения так и останутся "литературой без публики" и не выйдут за пределы Праги", - продолжила исторический экскурс пресс-атташе Вахтанговского театра. "Настоящая слава действительно пришла к произведениям Кафки после его смерти благодаря публикациям, осуществленным его ближайшим другом и душеприказчиком Максом Бродом", - уточнила она.

Что же касается "Превращения", то эта новелла, по словам собеседницы агентства, была опубликована при жизни автора в 1915 году и мгновенно вызвала нетерпеливое желание читателей срочно разгадать это произведение, сюжет которого, однако, можно пересказать одним предложением. Мелкий коммивояжер Грегор Замза неожиданно превращается в отвратительное насекомое; в этом бедственном положении, в предельном одиночестве и глухом непонимании мира он заканчивает свои дни.

"Превращение" сразу же стало занимать мысли режиссеров и артистов. Недаром во второй половине XX века и в наши дни то и дело появляются на театральных и киноафишах все новые и новые версии этой, вероятно, самой загадочной философской притчи современности. Свой вариант прочтения этой истории предлагает зрителям и Вахтанговский театр", - заявила пресс-атташе.

Версия Вахтанговского театра

Своим мнением по поводу новой постановки поделился режиссер спектакля Йозуа Резинг.

"Я отношусь к "Превращению" Франца Кафки как к чуду, - признался он. - Всякий раз, когда я его перечитываю, я нахожу нечто новое: новые детали, новые связи. Это при том, что я перечитывал его много раз, буквально водя пальцем от слова к слову!"

Произведение это универсально, считает режиссер. "Лично мне нравится просто видеть тот факт, что, став жуком, Грегор Замза не поменялся как человек. Мне очень нравится и то, что "Превращение" невозможно показать реалистически: Грегор Замза почти на каждой странице явлен по-разному, так что все аспекты образа невозможно обобщить", - убежден Резинг.

"Поэтому я для себя называю всех персонажей нашего спектакля "хор Грегора". Как в греческой трагедии, этот хор спрашивает, пытается отвечать, спорит, обвиняет, оправдывает", - определил главный конфликт своей постановки немецкий режиссер. При этом он заметил, что "все мы до конца не понимаем, и видимо, так и не поймем это произведение Кафки".

Спектакль создан в сотрудничестве с Гете-Институтом. Музыку написал немецкий композитор Тис Мюнтер. Сценографом выступил главный художник Театра имени Вахтангова Максим Обрезков. В ролях Анна Дубровская, Владислав Демченко, Василий Цыганцов, Ася Домская, Анастасия Жданова. Продолжительность спектакля - 1 час 45 минут без антракта.