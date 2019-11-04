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Россия обсуждает проведение "Русских сезонов" на Корейском полуострове в 2021 году

В 2019 году "Русские сезоны" проходят в Германии

ТОКИО, 4 ноября. /ТАСС/. Российская сторона прорабатывает вопрос проведения "Русских сезонов" на Корейском полуострове в 2021 году. Об этом в понедельник в Токио заявил журналистам первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

"Прорабатывается вопрос проведения "Русских сезонов" на Корейском полуострове в 2021 году", - отметил Жуков, у которого в понедельник в Токио на полях парламентской "двадцатки" состоялись переговоры с южнокорейской делегацией во главе со спикером парламента Мун Хи Саном.

В текущем году "Русские сезоны" проходят в Германии: фестивальный цикл открыла 7 января опера "Иоланта" Петра Чайковского в исполнении солистов оперной труппы, хора и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Концерт состоялся в Берлинской филармонии. На протяжении последних месяцев в немецких городах проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу.

Впервые проект "Русские сезоны" был реализован в 2017 году в Японии. В 2018 году фестиваль проходил в Италии.

Теги
Жуков, Александр ДмитриевичРоссияРеспублика Корея
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