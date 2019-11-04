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Чешского композитора наградили российским орденом Дружбы

В своей работе Вадим Петров неоднократно обращался к русскому музыкальному наследию, создал оригинальные симфонические произведения, в основе которых лежат русские народные песни и произведения русских композиторов

ПРАГА, 4 ноября. /ТАСС/. Чешский композитор Вадим Петров награжден российским орденом Дружбы. Об этом сообщило в понедельник в Facebook посольство РФ в Чехии.

"Указом президента РФ за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей орденом Дружбы награжден известный чешский композитор Вадим Петров, - отметило посольство. - Поздравляем маэстро с высокой наградой, которая будет торжественно вручена ему в посольстве России в Чехии".

Судьба и творчество Петрова, потомка древнего дворянского рода Репниных, представляют собой яркий пример взаимосвязи русской и чешской культур. На счету композитора более 1400 произведений, в том числе музыка к 173 художественным и мультипликационным фильмам, любимым в Чехии и широко за ее пределами. В своей работе он неоднократно обращался к русскому музыкальному наследию, создал оригинальные симфонические произведения, в основе которых лежат русские народные песни и произведения русских композиторов: "Русское Евангелие", "Серебряная серенада", "Картины старой Руси", "Русская романтика" и "Баллады".

Петров, будучи профессором Пражской консерватории, проходил стажировку в Музыкальной академии имени Гнесиных. Он делал аранжировки русских народных песен, классических произведений и романсов для чешских музыкальных коллективов, радио и телевидения.

Теги
ЧехияРоссия
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