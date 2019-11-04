Памятник актеру Зельдину открыли на его родине в Мичуринске

ТАМБОВ, 4 ноября. /ТАСС/. Памятник народному артисту СССР Владимиру Зельдину открыли в понедельник на его родине в городе Мичуринске Тамбовской области. Бронзовый бюст установлен на гранитном постаменте высотой почти два метра в сквере у гостиницы "Мичуринск" на улице Революционной.

"Грядущим поколениям еще придется ощутить всю исполинскую силу нашего земляка, которая была во всем: и в его поступках, и в делах, и в искусстве. <…> Мы говорим бесконечно "браво" великому актеру, артисту, великому сыну нашей страны за его искреннюю любовь к нашей стране, государству и настоящую преданность до последнего вздоха", - сказал губернатор Тамбовской области Александр Никитин на церемонии открытия.

Монумент изготовлен по проекту и при поддержке советника председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Ростислава Мединского. Скульптором памятника является Денис Стритович.

Ростислав Мединский отметил, что в России нет такого человека, кому не было бы знакомо имя Зельдина. "Его вклад в историю и развитие отечественной культуры сложно переоценить. Он оставил нам жизненные принципы, которые актуальны для всех: доброжелательное отношение к людям, оптимистичный взгляд на жизнь, любовь к своей профессии, верность своим близким и друзьям", - сказал он.

Владимир Зельдин (1915-2016) родился в городе Козлов (ныне Мичуринск) Тамбовской губернии. Вместе с родителями он в детском возрасте переехал в Тверь, затем в Москву. В Театре российской армии Зельдин сыграл более 50 ролей. Среди самых известных - роли Альдемаро в спектакле "Учитель танцев", фельдмаршала Кутузова в музыкальной комедии "Давным-давно", актера Неделина в спектакле-посвящении "Танцы с учителем", а также Дон Кихота в мюзикле "Человек из Ламанчи". Фильмография артиста насчитывает более 70 кино- и телепроектов.